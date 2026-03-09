Ходити босоніж по місту тут норма, а не дивина: які австралійські звички шокують туристів

В Австралії ходити босоніж – це не лише звичка, а частина повсякденного життя. Місцеві можуть бути без взуття у супермаркеті, на вулиці чи навіть у пабі, сприймаючи це як природний спосіб контакту з навколишнім світом.

У кожній країні свої звички та спосіб життя. І коли ми чуємо про щось абсолютно незвичне, хочеться зрозуміти, як і для чого це роблять в іншому куточку планети. Саме таке питання виникає, коли йдеться про ходіння босоніж в Австралії, розповідає The New York Times.

Для чого в Австралії ходять босоніж?

В Австралії ходити босоніж – це не просто зручність, а майже стиль життя. Місцеві часто залишають взуття вдома, йдуть у супермаркет, на дитячий майданчик або навіть у паб – і це сприймається, як цілком нормальне. Пояснень такій традиції кілька.

Ходити босоніж – це стиль життя / фото Canva

Одні вважають, що на це вплинули корінні культури країн, інші, що це ознака легкого, сонячного способу життя. Деякі вчені вбачають у цьому символ "залишення Європи позаду": теплі краї та сонце дозволяють розслабитися і відчути землю під ногами.

Навіть у школах Австралії існують програми, де ходити босоніж заохочують як спосіб зміцнити ноги і поставу дітей. А спортсмени та туристи часто відзначають, що ходіння босоніж на природі приносить відчуття свободи і "позитивну енергію від землі".

Місцеві жартують, що важливо лишати вдома лише дешеве взуття, адже його іноді "позичають" безповоротно. Але для самих австралійців і новозеландців ходити босоніж – це звична, комфортна і навіть корисна частина повсякденного життя.

Які є ще незвичайні звички в австралійців?

Однією з найяскравіших особливостей є правило тротуару: австралійці ходять по лівій стороні пішохідної доріжки, а порушення цього часто викликає невдоволення, розповідає Daily Mail. Це схоже на рух по дорозі: місцеві вважають, що дотримання "своєї сторони" допомагає уникнути зіткнень і хаосу.

В Австралії інші правила тротуару / фото Canva

Ще одна звичка – поважати особистий простір. Місцеві очікують більше фізичного простору, ніж туристи: тіснота або натовп може здатися грубим, навіть якщо ніхто не мав на це наміру.

Водійські ритуали в Австралії також відрізняються. У регіонах і невеликих містах водії часто махають один одному на знак ввічливості, а іноді навіть мигають фарами, попереджаючи про камери контролю швидкості. Це створює атмосферу взаємоповаги на дорозі.

Особливу увагу австралійці приділяють дикій природі та павукам. Місцеві звикли перевіряти взуття перед носінням, особливо на вулиці, а також бути обережними з будь-якими щілинами чи порожнинами, де можуть сховатися павуки. Для туристів це здається дивним, але для австралійців – це повсякденна безпека.

