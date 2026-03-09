В каждой стране свои привычки и образ жизни. И когда мы слышим о чем-то совершенно необычном, хочется понять, как и для чего это делают в другом уголке планеты. Именно такой вопрос возникает, когда речь идет о хождении босиком в Австралии, рассказывает The New York Times.

Смотрите также Удивляет конструкцией уже более 30 лет: что делает одну станцию метро в Харькове уникальной

Для чего в Австралии ходят босиком?

В Австралии ходить босиком – это не просто удобство, а почти стиль жизни. Местные часто оставляют обувь дома, идут в супермаркет, на детскую площадку или даже в паб – и это воспринимается, как вполне нормальное. Объяснений такой традиции несколько.

Ходить босиком – это стиль жизни / фото Canva

Одни считают, что на это повлияли коренные культуры стран, другие, что это признак легкого, солнечного образа жизни. Некоторые ученые видят в этом символ "оставления Европы позади": теплые края и солнце позволяют расслабиться и почувствовать землю под ногами.

Даже в школах Австралии существуют программы, где ходить босиком поощряют как способ укрепить ноги и осанку детей. А спортсмены и туристы часто отмечают, что хождение босиком на природе приносит ощущение свободы и "положительную энергию от земли".

Смотрите также Как 50 лет назад Португалия едва не стала "европейской Кубой" и не повторила путь Украины XX века

Местные шутят, что важно оставлять дома только дешевую обувь, ведь ее иногда "одалживают" безвозвратно. Но для самих австралийцев и новозеландцев ходить босиком – это привычная, комфортная и даже полезная часть повседневной жизни.

Какие есть еще необычные привычки у австралийцев?

Одной из самых ярких особенностей является правило тротуара: австралийцы ходят по левой стороне пешеходной дорожки, а нарушение этого часто вызывает недовольство, рассказывает Daily Mail. Это похоже на движение по дороге: местные считают, что соблюдение "своей стороны" помогает избежать столкновений и хаоса.

В Австралии другие правила тротуара / фото Canva

Еще одна привычка – уважать личное пространство. Местные ожидают больше физического пространства, чем туристы: теснота или толпа может показаться грубым, даже если никто не имел на это намерения.

Водительские ритуалы в Австралии также отличаются. В регионах и небольших городах водители часто машут друг другу в знак вежливости, а иногда даже мигают фарами, предупреждая о камерах контроля скорости. Это создает атмосферу взаимоуважения на дороге.

Особое внимание австралийцы уделяют дикой природе и паукам. Местные привыкли проверять обувь перед ношением, особенно на улице, а также быть осторожными с любыми щелями или полостями, где могут спрятаться пауки. Для туристов это кажется странным, но для австралийцев – это повседневная безопасность.

Какие еще интересные новости стоит прочитать?