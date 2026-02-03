Місцева легенда або припущення науковців: звідки взялась назва міста Харків

Українські міста мають різні назви, які з'явились не просто так. Зазвичай, існує кілька варіантів походження.

Наприклад, існує також кілька варіантів, чому Харків назвали саме так. Про це пише Вікіпедія.

Звідки взялась назва "Харків"?

Зараз дослідники обговорюють кілька варіантів походження назви міста Харків. Найпоширеніший серед них полягає у тому, що обласний центр назвали від річки Харків. Вона є найбільш науково обґрунтованою.

Водночас існує також фольклорна версія, яка популярна серед місцевого населення. Відповідно до неї, назва походить від імені першого жителя – козака Харка. За одними переказами він – звичайний козак, за іншими – сотник, ще за іншими взагалі займався пасікою.



Харків – старе місто / Фото Вікіпедія

Вдалося встановити, що поселення на місці Харкова було ще за часів бронзової доби, тобто у ІІ тисячолітті до нашої ери. Датою заснування міста вважається 1654 рік.

Харків був столицею України

Харків досі вважається першою столицею України. Місто отримало цей статус у 1919 та тривало його до 1934 року, тобто 15 років, пише Vouge.

У цей період Харків активно розбудовували, він став справжнім осередком культури. Відомо, що Харків 1920–1930-х називають столицею конструктивізму й літературного авангарду. Проте культурний розквіт дуже скоро зруйнувала радянська влада, яка постійно переслідувала та репресувала українських митців.

