Причина не така очевидна, як здається: чому саме Київ став столицею Русі
- Київ був обраний столицею Русі через одну особливість.
- Вона також зробила Київ важливим логістичним центром Європи.
Мало хто знає, але Київ було обрано столицею Русі не просто так. Всього одна особливість зробила його центром усієї держави.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в YouTube.
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Чому Київ обрали столицею Русі?
Алфьоров розповів, що Київ став столицею Русі завдяки своєму вигідному географічному розташуванню.
Він пояснив, що Київ опинився у стратегічно важливому місці на шляху "з варягів у греки" – ключовому водному маршруті, що з'єднував Балтійське й Чорне моря. Саме перед столицею Русі стікалися всі річки, зокрема Десна та Прип'ять.
Тобто Київ закриває можливість торгувати або відкриває її,
– зазначив Алфьоров.
Макет Києва 10 – 13 століття / Фото st-sophia.org.ua
Також був величезний правий берег Дніпра з пагорбами, звідки можна було спостерігати за всім. Також наявність великої кількості островів дозволяла перекрити будь-яку торгівлю в разі потреби.
Крім того, під правим берегом було величезне пласке плато (сучасний Поділ), що давало можливість висаджуватись та оселятися.
Наявність усіх цих факторів зробила Київ важливим логістичним центром Європи.