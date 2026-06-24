Дорожче не означає краще: ювелір пояснив, які обручки варто купувати перед весіллям
Літо є одним із періодом, коли весілля проводяться чи не найчастіше. Однією із найголовніших атрибутик такого свята є обручки. У сучасному світі вибір цих прикрас став різноманітним, але варто звертати увагу насамперед не на сам дизайн, а на матеріал, конструкцію та час примірки.
Які поради дає ювелір перед тим, як купляти обручки, розповідає @novikov_jewelry у Threads.
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Розмір, проба та порожні обручки – речі, які варто знати до купівлі обручок
Ювелір Георгій розповідає, що розмір пальців може змінюватися протягом дня, а тому одна із найпоширеніших помилок під час вибору обручки – це визначення розміру пальця лише один раз.
Річ у тім, що пальці ввечері зазвичай більші через набряклість, а вранці вужчі. А тому приміряти обручки краще у другій половині дня.
Крім того, не все золото однаково практично. Наприклад, золото 585 проби міцніше для щоденного носіння, ніж золото 750 проби.
Золото 750 проби м'якше і легше дряпається – багато хто цього не знає,
– зауважує ювелір.
Ще один момент при виборі обручок – конструкція самої прикраси. За словами фахівця, порожні обручки є легшими та дешевшими, але водночас вони деформуються та є недовговічними.
Ще раніше пан Георгій зазначав, що обручки, які ззовні виглядають масивними, не завжди є такими. Зазвичай вони є порожнистими, а виготовляють їх за спеціальною технологією. Але з досвіду осіб, яку мали такі прикраси, "дуті" ювелірні вироби швидко ламаються.