Які поради дає ювелір перед тим, як купляти обручки, розповідає @novikov_jewelry у Threads.
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Розмір, проба та порожні обручки – речі, які варто знати до купівлі обручок
Ювелір Георгій розповідає, що розмір пальців може змінюватися протягом дня, а тому одна із найпоширеніших помилок під час вибору обручки – це визначення розміру пальця лише один раз.
Річ у тім, що пальці ввечері зазвичай більші через набряклість, а вранці вужчі. А тому приміряти обручки краще у другій половині дня.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Крім того, не все золото однаково практично. Наприклад, золото 585 проби міцніше для щоденного носіння, ніж золото 750 проби.
Золото 750 проби м'якше і легше дряпається – багато хто цього не знає,
– зауважує ювелір.
Ще один момент при виборі обручок – конструкція самої прикраси. За словами фахівця, порожні обручки є легшими та дешевшими, але водночас вони деформуються та є недовговічними.
Ще раніше пан Георгій зазначав, що обручки, які ззовні виглядають масивними, не завжди є такими. Зазвичай вони є порожнистими, а виготовляють їх за спеціальною технологією. Але з досвіду осіб, яку мали такі прикраси, "дуті" ювелірні вироби швидко ламаються.