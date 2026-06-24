Какие советы даёт ювелир перед покупкой обручальных колец, рассказывает @novikov_jewelry в Threads.
Читайте также : Только три фильма смогли это сделать: кто завоевал рекордные 11 "Оскаров"
Размер, проба и пустые обручальные кольца — что нужно знать перед покупкой обручальных колец
Ювелир Георгий рассказывает, что размер пальцев может меняться в течение дня, а потому одна из самых распространенных ошибок при выборе обручального кольца — это определение размера пальца только один раз.
Дело в том, что вечером пальцы обычно становятся больше из-за отечности, а утром – уже. Поэтому примерять обручальные кольца лучше во второй половине дня.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Кроме того, не всякое золото одинаково практично. Например, золото 585 пробы более прочное для повседневного ношения, чем золото 750 пробы.
Золото 750-й пробы мягче и легче царапается – многие об этом не знают,
– отмечает ювелир.
Еще один момент при выборе обручальных колец — конструкция самого украшения. По словам специалиста, полые обручальные кольца легче и дешевле, но в то же время они деформируются и недолговечны.
Ранее господин Георгий отмечал, что обручальные кольца, которые с виду кажутся массивными, не всегда таковы. Обычно они полые, а изготавливаются по специальной технологии. Но, судя по опыту людей, у которых были такие украшения, "дутые" ювелирные изделия быстро ломаются.