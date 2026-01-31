Його обожнює покоління Z: який чай містить більше кофеїну, ніж кава

Існує чай, який давно вийшов за межі нішевого напою та перетворився на справжній тренд серед зумерів. Його дедалі частіше обирають як альтернативу каві завдяки бадьорому ефекту та популярності у соцмережах.

Який чай може містити більше кофеїну ніж кава?

Зазвичай матча має нижчий вміст кофеїну, ніж кава, хоча кількість цієї речовини в обох напоях може суттєво відрізнятися.

У середньому чашка кави об'ємом 240 мілілітрів містить приблизно 95 міліграмів кофеїну, тоді як стандартна порція матча – близько 2 грамів порошку, розмішаних у такій самій кількості води – містить близько 70 міліграмів кофеїну.

Матча / Фото Unsplash

Водночас, на відміну від завареного чаю, під час вживання матчі споживається весь подрібнений чайний лист, тому рівень кофеїну може бути вищим. Його точна кількість залежить від сорту чаю та способу приготування.

Також матчу часто хвалять за триваліший енергетичний ефект без нервозності чи спаду сил, що пояснюється наявністю L-теаніну – амінокислоти, яка сприяє розслабленню без відчуття сонливості.

Як з'явилася матча?

В історичних джерелах часто зазначається, що китайці привезли матчу до Японії приблизно наприкінці 12 століття, проте це не зовсім точно. Тоді під терміном "матча" мали на увазі зовсім інший продукт – обсмажене та подрібнене листя зеленого чаю.

Проте, як пише Firebelly Tea, сучасний чай матча з'явився значно пізніше, коли чайні фермери випадково винайшли метод вирощування "Оїшіта", що означає вирощування в тіні. Завдяки цьому рослини давали яскраво-зелений порошок з більш насиченим і багатим смаком.

Матча виникла випадково / Фото Unsplash

Під час суворої зими японські фермери накривали свої чайні кущі соломою та очеретом, щоб захистити їх від морозу. Відсутність прямого сонячного світла стимулювала чайні рослини виробляти більше хлорофілу в нових пагонах для активного фотосинтезу.

Після ручного збору та обробки молодих бруньок з насиченим кольором фермери помітили, що чай має більш кремову текстуру та насичений смак, і вирішили продовжити виробництво саме таким способом.

