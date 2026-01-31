Його обожнює покоління Z: який чай містить більше кофеїну, ніж кава
- Існує чай, який може містити до 70 міліграмів кофеїну на порцію, що може бути близьким до кави.
- Він забезпечує триваліший енергетичний ефект завдяки L-теаніну, який сприяє розслабленню без сонливості.
Існує чай, який давно вийшов за межі нішевого напою та перетворився на справжній тренд серед зумерів. Його дедалі частіше обирають як альтернативу каві завдяки бадьорому ефекту та популярності у соцмережах.
Який чай може містити більше кофеїну ніж кава?
Зазвичай матча має нижчий вміст кофеїну, ніж кава, хоча кількість цієї речовини в обох напоях може суттєво відрізнятися.
У середньому чашка кави об'ємом 240 мілілітрів містить приблизно 95 міліграмів кофеїну, тоді як стандартна порція матча – близько 2 грамів порошку, розмішаних у такій самій кількості води – містить близько 70 міліграмів кофеїну.
Водночас, на відміну від завареного чаю, під час вживання матчі споживається весь подрібнений чайний лист, тому рівень кофеїну може бути вищим. Його точна кількість залежить від сорту чаю та способу приготування.
Також матчу часто хвалять за триваліший енергетичний ефект без нервозності чи спаду сил, що пояснюється наявністю L-теаніну – амінокислоти, яка сприяє розслабленню без відчуття сонливості.
Як з'явилася матча?
В історичних джерелах часто зазначається, що китайці привезли матчу до Японії приблизно наприкінці 12 століття, проте це не зовсім точно. Тоді під терміном "матча" мали на увазі зовсім інший продукт – обсмажене та подрібнене листя зеленого чаю.
Проте, як пише Firebelly Tea, сучасний чай матча з'явився значно пізніше, коли чайні фермери випадково винайшли метод вирощування "Оїшіта", що означає вирощування в тіні. Завдяки цьому рослини давали яскраво-зелений порошок з більш насиченим і багатим смаком.
Під час суворої зими японські фермери накривали свої чайні кущі соломою та очеретом, щоб захистити їх від морозу. Відсутність прямого сонячного світла стимулювала чайні рослини виробляти більше хлорофілу в нових пагонах для активного фотосинтезу.
Після ручного збору та обробки молодих бруньок з насиченим кольором фермери помітили, що чай має більш кремову текстуру та насичений смак, і вирішили продовжити виробництво саме таким способом.
Чому бергамот – не чай?
Більшість людей не зовсім знають, що таке бергамот, проте одразу асоціюють його з чаєм. Плід має розмір приблизно як апельсин і під час дозрівання набуває зеленувато-жовтого відтінку.
Шкірка бергамоту тонка та горбиста, а всередині міститься кисла м'якуш. Це цитрусовий плід - гібрид лимона та помаранча. Його яскравий аромат із цитрусовими, квітковими та пряними нотами зробив бергамот популярним у парфумерії.
Крім того, саме бергамот додає чаю "Ерл Грей" характерний цитрусовий смак. Цедру та сік цього плоду також використовують у маринадах, соусах і десертах.