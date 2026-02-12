Чому на жодне свято не варто дарувати жовті квіти
- Жовті квіти не рекомендується дарувати на свята, включаючи День святого Валентина, через повір'я про їхній зв'язок із сварками та розлуками.
- На День святого Валентина популярними подарунками залишаються ювелірні вироби та екологічні подорожі, які надають емоційну цінність.
Зовсім скоро День святого Валентина, а це означає – час подарунків. Потрібно врахувати всі нюанси та зробити такий подарунок, який не викличе негативу.
Тому варто особливо уважно ставитись до жовтих квітів, які не прийнято дарувати на жодне свято, зокрема, і на День святого Валентина. Про це пише ukr.media.
Дивіться також Як у вагони метро потрапляє повітря, хоч вікна зачинені: машиніст розкрив секрет
Чому жовті квіти не можна дарувати?
Існують повір'я, що жовті квіти дарують до сварок та розлук. Через це квіти такого кольору стараються уникати та не дарувати дорогим людям. Звісно, кожен обирає, чи вірити у такі прикмети, чи ні, проте цей стереотип вже міцно закріпився у нашому суспільстві.
Жовті квіти асоціюються із негативом / Фото Pexels
Існує легенда, чому жовті квіти асоціюють саме із негативом. Відповідно до неї, колись жив багатий шейх, який на довгий час пішов у військовий похід. Коли ж він повернувся, то йому сказали, що одна із дружин зрадила його. він вирішив це перевірити та підкласти їй під подушку червону троянду. За повір'ям, якщо вона й справді зрадила, то до ранку квітка мала пожовтіти.
Так і сталось. З того часу жовті квіти асоціюються із сварками, зрадами та розлуками. Саме тому їх не радять дарувати на різні свята. День святого Валентина – не виключення.
Що ще не варто дарувати?
Стосовно подарунків існує чимало вірувань. Зокрема, не варто також дарувати годинник, порожні шамаці, носовички та навіть шафи й рукавиці, пише Uamade.
Гребінці для волосся вважаються не найкращим подарунком. Це пов'язано із тим, що тут вибір повинен бути індивідуальним та з тим, що він може нести в собі негативну енергетику. Крім цього, не прийнято дарувати дзеркала, вважається, що через дзеркало можна торкнутися потойбічної сили, що згодом може призвести до нещасть;
Відповідно до прикмет, вони можуть сугувати початком сварок та розбрату, тому потрібно особливо уважно обирати подарунки для найближчих.
Що подарувати дівчині на Валентина?
- Напередодні Дня святого Валентина питання "що подарувати дівчині" знову стає актуальним. Однак найважливіше, що потрібно розуміти, у 2026 році головний акцент змістився з вартості подарунка на його емоційну цінність.
- Ювелірні вироби традиційно входять до переліку найпопулярніших подарунків на День святого Валентина. Особливої цінності набувають персоналізовані прикраси: підвіска з ініціалами, каблучка з каменем, що відповідає місяцю народження, або браслет з гравіюванням значущої дати.
- У 2026 році дедалі більшої популярності набувають екологічні та локальні подорожі. Вихідні у заміському будинку без доступу до Wi-Fi дозволяє зосередитися одне на одному.