Майже всі роблять цю помилку: чому не можна вичавлювати чайний пакетик

Багато хто вважає невинною звичку вичавлювати чайний пакетик перед тим, як викинути його з чашки. Однак експерти застерігають, що це є поширеною помилкою.

Про те, чому не варто вичавлювати чайний пакетик, пише Bristol Live.

Чому не варто вичавлювати чайні пакетики?

Експерти з чаю наголошують, що чайні пакетики не варто вичавлювати після заварювання, адже це може надати напою гіркого присмаку через вивільнення дубильних кислот. Натомість вони радять просто обережно дістати пакетик із чашки через 3 – 5 хвилин.

Крім того, на думку Анджели Пірс із Whittard, для чорного чаю існує оптимальний час настоювання.

Залишити чайний пакетик на 3 – 5 хвилин – це запорука того, що ваш чай досягне ідеальної міцності. Також важливо, щоб температура води становила 100 градусів,

– зазначає експертка.

Водночас залишати пакетик у чашці на тривалий час також не рекомендується, оскільки надто тривале настоювання може зробити смак занадто гірким.

Крім того, паперові чайні пакетики у гарячій воді стають більш вразливими, тому сильне стискання ложкою може пошкодити їх і призвести до потрапляння в напій чайного пилу або шматочків паперу.

Також деякі сучасні пакетики-пірамідки виготовляють із домішками нейлону чи поліетилентерефталату. Дослідження, опубліковане в журналі Environmental Science & Technology, показало, що під впливом високої температури та механічного тиску такі пакетики можуть виділяти мільярди мікрочастинок пластику. Тож, вичавлюючи пакетик, людина фактично може сприяти потраплянню мікропластику до організму.

Де зберігати чайні пакетики найкраще?

Окрему увагу експерти радять приділяти зберіганню чаю. За їх словами, пакетики варто тримати у сухому місці, адже волога може швидко зіпсувати чайне листя, що призведе до втрати свіжості.

"Зберігайте чайні пакетики в прохолодному, сухому місці, наприклад, у чайній коробці або герметичному контейнері, подалі від яскравого світла та запахів. Це допоможе зберегти свіжість та аромат чаю", – рекомендує Анджела Пірс.

Як покращити смак чаю?

Керуючий директор і фахівець із водоочищення компанії WaterCare Ендрю Сларк заявив, що смак чаю значною мірою залежить від якості води. За його словами, водопровідна вода часто містить хлор, хлорамін, кальцій і магній, які можуть надавати напою гіркого, металевого або навіть крейдяного присмаку.

Він наголосив, що кип'ятіння не усуває ці домішки, а повторне нагрівання може навіть посилити небажаний смак через концентрацію мінералів. Навіть дорогий чай не розкриє свого аромату повністю, якщо заварювати його неякісною водою.

Сларк радить використовувати фільтровану воду, щоб зменшити вміст хлору та накипу. За його словами, це робить чай прозорішим, а смак – чистішим і насиченішим.