Світло є у кожній оселі: чому у Скандинавії лампи на підвіконнях горять навіть вночі

У країнах Скандинавії існує незвична традиція, яка може здивувати туристів: місцеві залишають увімкнені лампи просто на підвіконнях. На перший погляд це виглядає як елемент декору, однак за цією звичкою стоїть давня історія та практичне значення.

Український журналіст і мандрівник Антон Птушкін згадав у своєму фейсбуці про незвичайну деталь під час подорожей Скандинавією, а саме лампи, які місцеві залишають увімкненими прямона підвіконнях.

Журналіст розповів, що побачив це явище не лише у віддалених містечках за полярним колом, а й у звичайних районах Стокгольма, де підсвічені вікна створюють особливу атмосферу затишку на цілих вулицях. У нашій статті розповідаємо детальніше, чому ця традиція так поширена у Скандинавії та яке вона має значення.

Дивіться також Понад 90 років таємниці: як виник і чому досі живе міф про чудовисько з Лох-Несс

Звідки у Скандинавії взялася традиція ламп на підвіконнях?

У Швеції та інших країнах Скандинавії можна помітити незвичну деталь: у вечірній час багато вікон залишаються відкритими без штор, а на підвіконнях світяться невеликі лампи або свічки. На перший погляд це може здатися дивним, адже в більшості країн люди навпаки закриваються від сторонніх очей і вимикають зайве світло.

Світло у вікнах / фото Антона Птушкіна

Втім, у шведів це давня традиція, яка має як практичне, так і символічне значення, пише Technology.org. Вважається, що раніше світло у вікнах допомагало людям орієнтуватися під час хуртовин: підсвічені будинки позначали, де можна знайти допомогу. Згодом ця звичка перетворилася на своєрідний знак присутності: так мешканці показують, що дім не порожній і водночас створюють більш "живу" та дружню атмосферу на вулицях.

Дивіться також Сірники чи запальничка: що людство винайшло першим

Окрім цього, маленькі лампи виконують і практичну функцію: вони дають мінімальне тепло, що може запобігати запотіванню чи замерзанню скла взимку. При цьому для освітлення зазвичай використовують слабкі лампочки потужністю лише 1 – 2 Вати, тому витрати електроенергії залишаються незначними.

Які ще новинки вам будуть цікаві?

На одній фотографії пляжу 1940-х років користувачі помітили чоловіка, який, на їхню думку, тримає мобільний телефон. У центрі кадру видно чоловіка в коричневому костюмі, який ніби дивиться на предмет, схожий на сучасний смартфон. Світлина швидко стала вірусною у соціальних мережах, де користувачі почали жартувати про "мандрівника в часі".

Подібні "випадки" вже траплялися раніше. Користувачі неодноразово знаходили на старих відео та картинах об'єкти, які нагадують сучасні гаджети. Зокрема, схожі теорії виникали щодо фільмів початку 20 століття та навіть класичних творів мистецтва.