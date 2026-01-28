Бракована сумна іграшка стала шалено популярною: чому покупці бачать у ній себе
- У Китаї популярності набула іграшка-конячка з сумним виразом обличчя, що символізує втому на роботі.
- Лише за січень іграшку замовило понад 15 тисяч людей, що змусило компанію збільшити виробництво.
У Китаї шаленої популярності набула іграшка, яку зробили не зовсім правильно. Саме завдяки цьому вона отримала певний символізм.
Іграшка у формі символу 2026 року могла не стати хітом, якби її не вирізняв сумний вираз мордочки. Про це пише The Guardian.
Як з'явилась ця іграшка?
Через виробничу помилку створили сумну іграшку-коня, яка спершу мала б посміхатись, проте щось пішло не так. Саме завдяки тому, що вона виглядає насупленою вона і здобула шалену популярність. У мережі пишуть, що вона символізує втому на робочому місці.
Крім цього, це також може слугувати зрізом настрою перед Новим роком у Китаї, який мав настати 17 лютого. Очевидно, багато людей не відчувають ентузіазму стосовно того, що відбуватиметься далі.
Сумний кінь став популярним / Фото China Daily
Люди жартували, що цей кінь, який плаче – це те, як ви виглядаєте на роботі, а усміхнений – це те, як ви виглядаєте після роботи,
– сказав Чжан Хоцін, власник Happy Sister.
Водночас тільки за січень таку іграшку замовило понад 15 тисяч людей. Через це компанія повинна була запустити додаткові потужності.
