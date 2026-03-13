Не лише в Україні: в якій ще країні офіційно святкують День української мови

День української мови відзначають не лише в Україні. В одній із сусідніх держав це свято навіть закріпили на законодавчому рівні.

Про це пише Radio România Internațional.

Дивіться також В Україні запровадять День румунської мови: Зеленський назвав дату

Яка країна офіційно відзначає День української мови?

Мало хто знає, але у Румунії офіційно відзначають День української мови. Свято було запроваджене у 2018 році з ініціативи депутата від української меншини в парламенті країни, голови Союз українців Румунії Миколи-Мирослава Петрецького.

Таким чином влада країни висловила підтримку українській громаді, її мові та культурним традиціям.

У Румунії відзначають День української мови / Фото Unsplash

Щороку Союз українців Румунії організовує з цієї нагоди різноманітні заходи. Йдеться про конференції, конкурси, семінари, виставки, фестивалі та інші культурні проєкти, спрямовані на популяризацію української мови серед молоді та старших поколінь.

Як зазначив Микола-Мирослав Петрецький, сьогодні українську мову в Румунії вивчають у дитячих садках, школах, ліцеях, а також у трьох університетах країни.

Скільки українців проживають у Румунії сьогодні?

У Румунії проживають десятки тисяч етнічних українців, а після початку повномасштабної війни їхня кількість значно зросла через прибуття біженців.

Так, за результатами перепису населення 2021 року, проведеного Institutul Național de Statistică, у Румунії 45 835 осіб офіційно ідентифікували себе як етнічні українці. Це приблизно 0,24% від загальної чисельності населення країни.

Де розташована Румунія: дивіться на карті

Водночас після початку повномасштабної війни Росії проти України кількість громадян України в Румунії суттєво зросла. За даними UNHCR, станом на 31 грудня 2025 року у країні зареєстровано 201 860 українців, які користуються статусом тимчасового захисту.

В якій країні українська мова набула статусу офіційної?