Бо це і є стиль: як виглядали відомі українці у вишиванках – добірні фото

15 травня українці відзначають День вишиванки. І цього дня в містах і седах України можна побачити багатьох людей у вишитих сорочках. Однак для декого це невіддільна частина стилю.

Зокрема і для відомих українців – поетів, письменників, акторів та співаків. 24 Канал розповідає про тих, для кого вишиванка була частиною стилю.

Цікаво Видаються однаковими, але різниця принципова: чим вишита сорочка відрізняється від вишиванки

Іван Франко

Письменник Іван Франко – один із перших в Україні, хто використовував вишиті сорочки як повсякденний одяг. До нього такий одяг зазвичай обирали лише на свята та особливі події. Франко ж зробив вишиванку частиною повсякденного стилю.



Іван Франко / Фото Дому Франка

Леся Українка

Леся Українка часто одягала традиційний стрій та прикраси, наприклад – силянки. Однак Леся Українка не тільки носила вишиванки, але й власноруч вишивала сорочки. Часто вона вишивала сорочки як подарунки друзям.



Леся Українка в національному строї / Архівне фото

Олена Пчілка

Вочевидь, любов до традиційного одягу Лесі Українці передався від матері Олени Пчілки. Вона цікавилася традиційними орнаментами і навіть присвятила цьому кілька своїх праць. Письменниця також часто одягалася у національний стрій, зокрема у вишиванку.



Олена Пчілка / Фото УІНП

Соломія Крушельницька

Соломія Крушельницька – всесвітньо відома українська оперна співачка, котра тривалий час жила в Італії. Проте навіть там вона одягалася в український національний стрій. Рідні надсилали їй вишиті сорочки, якими вона красувалася в Італії.



Соломія Крушельницька / Архівне фото

Василь Стус

Також часто одягав вишиванку дисидент та поет Василь Стус. Особливо в студентські роки. З цього часу збереглося чимало знімків.



Василь Стус / Архівне фото

Це лише кілька імен. Вишиванка – це не тільки про культурний код, але й про стиль та вишуканість. І все більше українців одягають національний одяг. І не лише на День вишиванки.