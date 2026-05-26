Не для запальнички: навіщо на джинсах кишенька, яку всі роками використовують неправильно

Маленька кишенька на джинсах з'явилася ще у 1873 році не як декоративний елемент, а як практичне рішення. Разом із патентом на посилення кишень мідними заклепками її створили для міцного робочого одягу шахтарів, фермерів і залізничників. А з часом ця деталь стала впізнаваною частиною вже класичних джинсів.

Чому маленька кишеня на джинсах Levi's з'явилася не просто так і навіщо на денімі були мідні заклепки, розповіли на сайті Levi Strauss & Co.

Що означала маленька кишенька на культових джинсах Levi's?

Річ у тім, що історія культових джинсів Levi's почалася саме з кишень. Ще у 1873 році компанія Levi Strauss & Co. разом із кравцем Джейкоб Девіс отримали патент на посилення кишень металевими заклепками. Це зробило штани ще міцнішими та допомогли уникнути розривів тканини.

Відтак перші такі джинси мали 4 кишені: 3 були спереду, а одна ззаду. Серед них була ще й маленька кишеня над правою передньою, яку зараз знають як "кишеню для годинника".

Нагадуємо, що наприкінці 19 століття в таких кишеньках носили кишенькові годинники, які на той час були дуже популярними.

Загалом перші джинси з'явилися як міцний робочий одяг для шахтарів, фермерів, залізничників та ковбоїв. І для людей, які постійно працювали фізично, годинник був важливою річчю, але тримати його у великій кишені було незручно та небезпечно. І масово деталь з'явилася на знаменитих джинсах Levi's 501.

На сьогодні ця кишеня виконує роль лише символу традиційного деніму, але багато хто виконує її для дрібниць, як-от монети, ключі тощо.

Факти, які варто знати про джинси 501

У Levi Strauss & Co. також розповідають кілька цікавих фактів про культові джинси 501. Зокрема, фірмова прострочка на задніх кишенях має назву "дугоподібна" та є офіційною торговою маркою бренду.

Водночас маленьку кишеню на джинсах часто називають "п'ятою", однак насправді цей статус отримала задня ліва кишеня, яку додали лише у 1901 році.

Крім того, під час Друга світова війна компанія тимчасово прибрала заклепки з маленької кишені, щоб економити метал для військових потреб. У 1937 році бренд почав закривати металеві заклепки на задніх кишенях тканиною, а у 1966 році від заклепок на задніх кишенях остаточно відмовилися.

Які зараз джинси варто носити?

У 2026 році джинси залишаться головною базою гардероба. До речі, навесні в тренд повернувся саме якісний денім із правильною посадкою та чітким силуетом. За даними Vogue, особливу популярність мали універсальні фасони, які легко поєднуються з базовими речами та не втрачають актуальності після одного сезону.

Серед головних трендів – джинси темного відтінку індиго, які вирізняються щільним денімом та акуратним виглядом. Також у моду повертаються джинси-кльош і моделі "сигарети", які були популярні ще у 1990-х, а ще джинси-підкови з об'ємними стегнами та звуженням донизу.

Окрім класичних синіх і чорних моделей, у 2026 році популярними стануть джинси яскравих відтінків, зокрема кремові, пудрово-рожеві, м'ятні та маслянисті кольори. Стилісти також прогнозують повернення елементів моди 2000-х та більш експериментальних силуетів, які поєднують комфорт і акцентний дизайн.