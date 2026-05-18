У Дніпрі встановили рекорд, приготувавши 200 літрів борщу: який інгредієнт вразив суддів

У Дніпрі до Дня сім'ї провели масштабний родинний захід, який об'єднав військових, ветеранів та містян навколо спільної події, а саме приготування борщу. У межах ініціативи встановили національний рекорд – 200 літрів страви за унікальним рецептом зі смаженим судаком.

15 травня 2026 року до Дня сім'ї у Дніпрі провели родинний захід "Дніпро єднає родини: борщ, що творить історію", яке об'єднало військовослужбовців 7-го корпусу ДШВ, ветеранів та мешканців міста, повідомляє Дніпровська міська рада. Головною подією заходу стало встановлення рекорду України: приготування 200 літрів автентичного борщу за унікальним рецептом із використанням локального продукту – смаженого судака.

Ініціаторами заходу виступили військовослужбовці 7-го корпусу ДШВ та управління ветеранської політики Дніпровської міської ради. Свято зібрало близько 300 учасників, серед яких: захисники України, ветерани та їхні родини.

Організоване таке прекрасне родинне свято – День борщу. Борщ єднає українців, борщ єднає Україну. І сьогодні є відчуття однієї великої родини – дніпрян, військових, наших ветеранів. І ми розуміємо, що це та єдність суспільства, яка нам потрібна і для життя, і для перемоги,

– зазначив заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко.

Процес приготування борщу / фото Дніпровської міської ради

Експерти Національного реєстру рекордів України офіційно зафіксували досягнення. Попри популярність борщу як страви для рекордів, дніпровський рецепт здивував професіоналів своєю унікальністю.

Рекорд встановлено! Такого борщу ще не було. Коли експертна рада розглядала цю заявку, вирішальним фактором став смажений судак. Саме цей інгредієнт став тією особливою "крапкою", завдяки якій рекорд було підтверджено. Ми завжди підтримуємо ініціативи, що базуються на локальних продуктах, адже це про нашу ідентичність та гастрономічну спадщину регіону,

– прокоментувала експертка Національного реєстру рекордів України Олена Булах.

Для родин військовослужбовців захід став не просто дегустацією страви, а можливістю відчути підтримку. Дружина ветерана Христина Бойко зазначила, що для родин ветеранів це нагода на мить розслабитися, відчути, що ти не один, і просто побути в колі своїх. Вона підкреслила, що колись людей об'єднало велике горе, однак сьогодні важливо єднатися на позитивних нотах.

Гості заходу куштують борщ / фото Дніпровської міської ради

На її думку, такі зустрічі мають ставати частиною повсякденного життя: можливістю вийти, відчути аромат борщу, поїсти його з салом у колі однодумців. Вона також наголосила, що борщ, вишиванка і Шевченко є тим, що робить українців єдиною родиною.

Який борщ любив Тарас Шевченко?

Однією з улюблених страв Шевченка є борщ із карасями – це рибна версія традиційної страви, яка вирізняється більш наваристим, але водночас ніжним смаком завдяки річковій рибі. Приготувати його не так вже і складно:

Для основи беруть 2 очищені річкові карасі. До риби додають цілу цибулину, часник і трохи солі. Усе це варять приблизно 20 – 30 хвилин, отримуючи легкий рибний бульйон.

Окремо на пательні обсмажують цибулю з морквою. Додають варений буряк і трохи цукру, після чого тушкують 6 – 7 хвилин. За бажанням додають дрібно нарізаний болгарський перець.

Рецепт борщу з карасями / фото Євгена Клопотенко

Томатну пасту розводять у невеликій кількості води, вливають до овочевої маси, перемішують і тушкують ще близько 5 хвилин.

Коли бульйон готовий, з нього дістають цибулину і додають нарізану картоплю. Після її приготування додають нашатковану капусту.

До каструлі додають підготовлену засмажку, усе перемішують і варять ще 10 – 15 хвилин.

Додають спеції, сіль, лавровий лист і подрібнений часник. Борщ кип'ятять ще 6 – 7 хвилин, після чого залишають настоюватися 30 – 40 хвилин.

Що любив їсти Тарас Шевченко, ви вже знаєте, а як щодо улюблених страв Володимира Винниченка? Для нього харчування було не побутовою звичкою, а моральним вибором. Він наполягав, що людина повинна їсти відповідно до своєї природи: без м'яса, без "трупів", без вареного й печеного – лише те, що "приготовлено на кухні природи".

Йшлося не просто про відмову від м'яса, а про максимально натуральну, необроблену їжу. Такі погляди він неодноразово трансформував і у своїх художніх творах, де вони набували ще радикальнішого звучання. Наприклад, у романі "Лепрозорій" персонажі пропагують повну відмову від м'яса, алкоголю, кави, тютюну та будь-якої термічно обробленої їжі.