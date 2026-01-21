Про це мовчать на уроках історії: ким була дружина Петлюри та чому ви про неї не чули

Період існування УНР був недовгим, проте дуже складним. Державу очолювали різні люди, проте наприкінці влада опинилась в руках Симона Петлюри.

У нього була дружина – Ольга Петлюра, яка пройшла із ним всі складнощі та терпіла вибуховий характер. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про першу леді УНР?

Симон Петлюра та його майбутня дружина познайомились, коли йому було 29, а їй 23. Він самого початку це були стосунки, де вони розділяли спільні цінності: вони разом долучались до організації культурних заходів, були ініціаторами літературних вечорів.

Згодом вони почали жити разом, хоч офіційно і не одружувались. Жінці було соромно за те, що почала жити з Петлюрою "на віру", тому подругам вона говорила, що "вийшла заміж". Вони одружились офіційно лише, коли першій доньці виповнилось 4 роки.



Ольга Петлюра та донька / Фото "Українки"

27 липня 1918 року Петлюру арештували, тому його дружина і донька кілька місяців переховувались під чужими паспортами. Вона все одно дбала про дитину та намагалась допомагати родині чоловіка. Ольга важко переживала конфлікт чоловіка із Володимиром Винниченком, а коли Симон став головою Директорії вона фактично отримала статус першої леді, але ніколи не з'являлась на публіці.

Згодом вони були змушені виїхати за кордон та жили там у великій скруті.

Які погляди сповідувала Ольга Петлюра?

Дружина Симона Петлюри була відданою українкою. Вона завжди розмовляла українською, носила традиційний одяг та залишалась вірною традиціям.

Загалом, Ольга була відкритою та творчою людиною, пише zmist.

На жаль, навіть за кордоном та після смерті Симона Петлюри її з донькою постійно переслідувала тінь чоловіка. Дівчинку цькували у школі, вони отримували численні погрози.

