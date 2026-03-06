Любов, трагедія та історія престолу: що сталося з 3 дружинами останнього шаха Ірану

Мохаммед Реза Пехлеві – останній шах Ірану, залишив по собі не лише політичну спадщину, а й історії трьох шлюбів. Його першою дружиною була єгипетська принцеса Фаузія, з якою він мав доньку, друга принцеса Сорая, від якої він не отримав спадкоємця, а третьою і останньою стала Фара Діба, з якою шах нарешті створив родину і отримав чотирьох дітей.

Мохаммед Реза Пехлеві – останній шах (король) Ірану, який правив з 1941 по 1979 рік. Він був представником династії Пехлеві, що прийшла до влади після революції, яка скинула попереднього шаха Резу Пехлеві. Невдоволення його політикою та соціальною нерівністю призвело до Ісламської революції 1979 року, після якої Мохаммед Реза Пехлеві був змушений емігрувати з Ірану і помер у вигнанні в Єгипті.

Особисте життя Мохаммада Рези Пехлеві завжди цікавило громадськість: він був одружений тричі. Першою його дружиною стала єгипетська принцеса Фавзія Фуад, потім він узяв шлюб із іранською аристократкою Сораєю Есфандіарі-Бахтіярі, а третьою Фарах Пехлеві, яка у 1967 році офіційно отримала титул імператриці Ірану.

Дивіться також Урок для Трампа від португальців: як 500 вояків з гарматами змусили Іран здатися без бою

Принцеса Фаузія Фуад: єгипетська красуня та перша дружина шаха Ірану

Принцеса Фаузія Фуад, дочка короля Єгипту Фуада I, народилася 5 листопада 1921 року в палаці Рас-аль-Тін в Олександрії. Відома своєю вражаючою красою та елегантністю, вона у 18 років стала першою дружиною майбутнього шаха Ірану Мохаммада Рези Пехлеві, розповідає MOJEH Magazine.

Мохаммед Реза Пехлеві, Фавзія та їхня донька / фото Вікіпедії

Весілля відбулося у Каїрі 16 березня 1939 року і стало політичним союзом між Єгиптом та Іраном. Шлюб тривав недовго: Фаузія не змогла звикнути до життя в консервативному іранському дворі та повернулася до Єгипту, розлучившись у 1945 році. У шлюбі з шахом у неї народилася донька Шахназ.

Після повернення до Єгипту принцеса активно займалася благодійністю, підтримувала соціальні проєкти та залишалася символом елегантності й королівської гідності до своєї смерті у 2013 році.

Принцеса Сорайя: трагічна любов шаха Ірану

Сорая Есфандіарі-Бахтіярі, наполовину німкеня та вихована в Європі, увійшла в історію, як ікона стилю 1950-х. Як пише Tatler, вона познайомилася з шахом Ірану Мохаммедом Резою Пехлеві у 1948 році, а їхнє весілля 12 лютого 1951 року стало подією століття: понад 2 тисячі гостей, зали палацу прикрашено 1,5 тоннами квітів, а розваги забезпечував кінний цирк.

Сорая Есфандіарі-Бахтіярі та Мохаммед Реза Пехлеві / фото The Royal Watcher

Дивіться також Сафарі на вагітних жінок і дітей: як багатії платили гроші, щоб стріляти по цивільних на вулицях Сараєва

Однак Сорая не змогла народити спадкоємця, а тиск іранського двору погіршував стосунки. У 1958 році вона залишила Іран і остаточно розлучилася. Після цього принцеса жила у Європі, займалася благодійністю, знімалася у кіно та залишалася символом елегантності і драматичної краси до своєї смерті в Парижі 2001 року.

Фара Пехлеві: королева-імператриця Ірану, яка змінила країну

Фара Діба Пехлеві, народжена 14 жовтня 1938 року в заможній іранській родині, навчалася архітектурі в Парижі та познайомилася з шахом Мохаммедом Резою Пехлеві на прийомі в посольстві. Пара одружилася 21 грудня 1959 року в Тегерані, а у 1967 році Фара стала першою офіційною шахбану Ірану – імператрицею.

Фара Пехлеві та Мохаммедом Резою Пехлев / фото Radio Free Europe

На весіллі вона вражала сукнею від Іва Сен-Лорана та діамантовою тіарою Нур-ол-Айн. У шлюбі Фарах народила чотирьох дітей, включно зі спадкоємцем престолу, і активно займалася благодійністю та культурними проєктами. Вона підтримувала освіту, медицину та мистецтво, брала участь у створенні музеїв і масштабних культурних програм, що зробило її однією з найпомітніших постатей іранської монархії.

Після революції 1979 року Фара та шах залишили Іран, перебували у Єгипті та на Панамських островах, а згодом оселилися у США. Сьогодні їй 87 років, вона продовжує вести світське життя, брати участь у публічних заходах і ділитися подіями з життя в соцмережах.

Які ще цікаві новини можна почитати?