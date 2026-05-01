"Хотів сказати, що зараз виграю мільйон доларів": де зараз зірка відомого американського шоу
- Джон Карпентер став першим переможцем мільйона доларів у шоу "Хто хоче стати мільйонером?", зробивши дзвінок своєму батькові, щоб повідомити про свою перемогу.
- Після перемоги Карпентер залишився працювати в податковій службі США, обравши стабільність, і витратив частину виграшу на житло, авто та благодійність.
У 1999 році звичайний працівник податкової служби Джон Карпентер за кілька хвилин змінив історію телебачення, ставши першим переможцем мільйонного призу в легендарному шоу "Хто хоче стати мільйонером?".
У мережі знову набирає популярності уривок із легендарного випуску американського шоу Who Wants to Be a Millionaire? ("Хто хоче стати мільйонером?"). Йдеться про телевікторину, у якій учасники відповідають на запитання з чотирма варіантами відповіді та поступово наближаються до головного призу 1 мільйона доларів. Один епізод багато глядачів вважають одним із найяскравіших моментів в історії телебачення і саме про нього ми розповідаємо і нашій статті.
Що сталося у знаменитому випуску шоу?
Джон Карпентер – учасник із американського штату Коннектикут, який дійшов до фінального запитання на 1 мільйон доларів, майже не використовуючи підказок. Для перемоги йому потрібно було відповісти на останнє питання: "Який із цих президентів США з'являвся у телевізійному шоу Laugh-In?". Серед варіантів були Ліндон Джонсон, Річард Ніксон, Джиммі Картер і Джеральд Форд. Карпентер знав правильну відповідь, однак вирішив зробити несподіваний телевізійний хід.
Перед фінальною відповіддю він використав підказку "дзвінок другу", хоча допомога йому не була потрібна. Учасник набрав номер свого батька і сказав фразу, яка згодом стала культовою:
Тату, мені не потрібна твоя допомога. Я просто хотів сказати, що зараз виграю мільйон доларів.
Після цього він спокійно дав відповідь Річард Ніксон. Вона виявилася правильною, а Джон Карпентер став першим переможцем головного призу в американській версії шоу.
Чому цей момент став легендарним?
Глядачі запам'ятали цей епізод одразу з кількох причин. По-перше, учасник майже безпомилково пройшов усю гру до фіналу. По-друге, він демонстрував повну впевненість у своїх знаннях навіть під тиском вирішального моменту.
Окрему увагу привернуло те, що замість використання підказки за призначенням Карпентер перетворив її на ефектний жест і просто повідомив батькові про майбутню перемогу. Його спокійна манера та впевненість лише підсилили враження.
Що зараз відомо про Джона Карпентера?
Як пише People, на момент участі він був звичайним 31-річним працівником податкової служби США (IRS) і не користувався підказками майже до самого фінального питання. Після перемоги життя Карпентера суттєво не змінилося.
Він залишився жити в Коннектикуті, продовжив працювати в IRS і відомий своїм досить економним стилем життя. Після податків він отримав приблизно 600 тисяч доларів. Хоча він міг повністю змінити кар'єру, Карпентер обрав стабільність: згодом навіть здобув юридичну освіту, але залишився працювати у податковій службі. Частину виграшу він витратив на житло, авто та благодійність, але не прагнув розкішного життя.
Які новини вам буде цікаво почитати?
Ми пропонує згадати початок 2000-х – це особливий період, коли світ тільки входив у нову цифрову епоху. Це був час стрімкого розвитку технологій, появи перших масових мобільних телефонів, комп'ютерів і нових форматів розваг, коли поруч існували старі звички та зовсім нові відкриття, що й зробило цю епоху такою унікальною.
Наприклад, мівіна, яка і зараз досі популярна. Тільки у ті часи була її солодка версія. Локшину швидкого приготування часто їли не як суп, а просто сухою зі спеціями. Це був простий, доступний і водночас культовий перекус, який асоціюється з дитинством багатьох.
