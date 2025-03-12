Як за допомогою води генерувати безкоштовну електрику: вчені вразили відкриттям

Пошук альтернативних джерел електроенергії часто дивує відкриттями нових способів для генерації струму. Наприклад, цьому може неабияк посприяти вода і не лише на гідроелектростанціях.

Австралійські вчені з Королівського технологічного інституту Мельбурна та Мельбурнського університету вразили новим відкриттям. Детальніше про нього розповість 24 Канал з посиланням на журнал Physical Review Letters.

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Яким є відкриття вчених

Вчені з'ясували, що коли крапля води рухається поверхнею, вона накопичує заряд. Якщо на шляху є маленькі горбки або нерівності, цей заряд стає ще більшим. А коли крапля різко змінює напрямок або натрапляє на перешкоду, з’являється потужний електричний імпульс. Раніше це явище не помічали.

Щоб перевірити теорію, вчені використовували воду та тефлон – той самий матеріал, з якого роблять антипригарні сковорідки. Тефлон не проводить електрику, тому з ним було зручно досліджувати, як накопичується заряд.

Як працює нова технологія: дивіться відео

Виявилося, що найбільший заряд утворюється саме в момент першого контакту краплі з поверхнею. При падінні краплі заряд стрибав від 0 до 4,1 нанокулонів. Це означає, що саме перший момент контакту найкраще підходить для збору електроенергії.



Краплі води генерують електрику / Фото Pexels

Тепер дослідники хочуть перевірити цей ефект на інших рідинах і поверхнях. Також вони шукають спосіб безпечно розряджати накопичену енергію, адже у випадку з паливом це може бути небезпечно.