Поки всі глузували з неї, вона єдина пережила фінансову кризу і зберегла свої мільйони доларів
- Гетті Грін, відома як "Відьма з Уолл-стріт", була однією з найвідоміших інвесторок США кінця 19 – початку 20 століття, яка створила величезний статок завдяки своїй ощадливості та далекоглядності.
- Під час фінансової кризи 1907 року Гетті Грін використала свою обережну інвестиційну стратегію, надаючи позики банкам і місту Нью-Йорк, що допомогло підтримати ліквідність фінансової системи.
Її називали "Відьмою з Уолл-стріт" і висміювали за надмірну ощадливість, але саме ця жінка змогла передбачити фінансові кризи та врятувати мільйони доларів під час паніки 1907 року. З посиланням на LGT Private Banking та Fortune, розповідаємо найцікавіші деталі про легендарну інвесторку.
Хто така Гетті Грін?
Генрієтта "Гетті" Грін була однією з найвідоміших інвесторок США кінця 19 – початку 20 століття. Її сучасники часто називали її "Відьмою з Уолл-стріт" через суворий характер, незвичний спосіб життя та надзвичайну ощадливість, однак за цим образом стояла дуже дисциплінована та далекоглядна інвесторка, яка зуміла створити величезний статок і залишити помітний слід у фінансовій історії країни.
Дитинство і походження
Гетті народилася у 1834 році в місті Нью-Бедфорд у заможній квакерській сім'ї, яка заробляла на китобійному бізнесі. З дитинства вона виховувалася в атмосфері суворої дисципліни та поваги до грошей, а також рано почала цікавитися фінансами. Батько та дід навчали її рахувати гроші, аналізувати витрати і думати про майбутнє, тому ще в юному віці вона почала розуміти принципи управління капіталом.
Перші кроки у фінансах
Отримавши спадок, Гетті одразу почала діяти не так, як більшість людей її часу. Замість розкоші та витрат вона обирала інший шлях: продавала дорогі речі, які їй дарували, і вкладала виручені гроші в державні облігації. Вже тоді вона показала свій головний принцип – гроші мають працювати та приносити дохід, а не витрачатися на зовнішній блиск.
Шлюб і контроль над грошима
У 1860-х роках вона вийшла заміж за бізнесмена Едварда Гріна, але одразу подбала про те, щоб зберегти повний контроль над власними фінансами. У той час закон зазвичай передавав майно дружини чоловікові, однак її батько заздалегідь юридично захистив її спадок. Попри це, у шлюбі виникали труднощі, оскільки чоловік часто витрачав гроші необачно і зрештою збанкрутував, після чого подружжя фактично розійшлося.
Інвестиційна стратегія і стиль роботи
Гетті Грін інвестувала дуже обережно та системно, уникаючи ризикових операцій і спекуляцій. Її стратегія будувалася на простому принципі: купувати тоді, коли інші продають, і продавати, коли всі купують. Вона вкладала кошти в залізниці, нерухомість, іпотеку та державні облігації, а також завжди тримала значну частину капіталу у готівці, щоб бути готовою до фінансових криз.
Гетті Грін / фото Getty Images
Репутація та міфи навколо неї
Через свою надмірну ощадливість і простий спосіб життя Гетті стала об'єктом численних чуток і насмішок у пресі. Її зображали як надзвичайно скупу людину, вигадували історії про те, що вона нібито економила на найелементарніших речах і жила в крайній бідності попри величезне багатство. Саме ці перебільшення і сформували образ "Відьми з Уолл-стріт", який часто не відповідав реальності.
Паніка 1907 року і фінансовий вплив
Під час фінансової кризи 1907 року Гетті змогла використати свою обережну стратегію як перевагу. Вона заздалегідь передбачала проблеми на ринку і накопичила значні грошові резерви. Коли криза почалася, вона надавала позики банкам і навіть допомагала місту Нью-Йорк, підтримуючи ліквідність у момент, коли фінансова система опинилася під загрозою колапсу.
Гетті Грін померла у 1916 році, залишивши після себе величезний статок, який у сучасному еквіваленті оцінюється в мільярди доларів. Попри суперечливу репутацію за життя, сьогодні її вважають однією з перших представниць інвестування вартісного типу та прикладом фінансової незалежності жінки в епоху, коли це було майже неможливо.
Часті питання
