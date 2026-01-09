Не Клеопатра: хто була найвпливовіша жінка Стародавнього Єгипту

Усі з нас вважають саме Клеопатру найвпливовішою жінкою Стародавнього Єгипту, однак є ще одна цариця, про яку мало хто знає – і звати її Хатшепсут.

Хатшепсут була правителькою Єгипту понад 20 років, пише 24 Канал з посиланням на Egypt Tours. Жінка царювала разом зі своїм чоловіком Тутмосом II, а після його смерті взяла на себе всі зобов’язання, ставши найвпливовішою жінкою – фараоном.

Що відомо про Хатшепсут?

Ім’я Хатшепсут перекладається як "Найвидатніша з благородних жінок". Вона увійшла в історію як одна з найсильніших правительок Стародавнього Єгипту й стала п’ятим фараоном XIII династії. У ті часи жінка на троні – це було щось небачене.

Майбутня правителька народилася близько 1508 року до нашої ери в родині фараона Тутмоса I та його головної дружини Яхмос. Вже змалку вона була наближена до влади й переймала досвід батька.

Задля збереження чистоти династії, Хатшепсут вийшла заміж за свого зведеного брата Тутмоса II. На той час така практика для єгипетських правителів була звичною. Від цього шлюбу у пари народилася донька Неферура. Сина не було, тож спадкоємцем став Тутмос III – син Тутмоса II від другорядної дружини.



Історія цариці Хатшепсут / Фото з Egypt Tours

Як вона отримала єгипетський трон?

Після смерті чоловіка Хатшепсут правила як регентка при малолітньому сину, але з часом здійснила безпрецентентний крок – проголосила себе фараоном з усією повнотою влади. У цьому її тоді підтримав впливовий радник Сененмут – головний архітектор, державний діяч та вихователь її доньки.

Для закріплення свого права на троні, Хатшепсут з’являлася на статуях і рельєфах у традиційних чоловічих образах фараона – з м’язистим тілом, церемоніальною бородою та короною. Це був символ влади для єгипетського суспільства.

Як насправді виглядала Хатшепсут?

Жінка мала м’які та спокійні риси обличчя. У ній поєднувалися жіночність та царська велич, тож завдяки цьому створився унікальний образ правительки, яка ламала традиції

У 2007 році мумія Хатшепсут дала нові деталі про її життя. За свідченнями аналізів, вона мала проблеми із зубами, артрит, та ймовірний рак кісток. Саме ця хвороба могла впливати на її стан у пізні роки правління.



Обличчя цариці Хатшепсут / Фото з Egypt Tours

Які зміни відбулися в золоту епоху правління Хатшепсут?

Період правління Хатшепсут став періодом стабільності та процвітання. Вона робила ставку на військову силу, дипломатію й торгівлю. Її найвідомішим досягненням стала експедиція до легендарної Країни Пунт, звідки до Єгипту привезли миррові дерева, екзотичних тварин, золото, слонову кістку й пахощі.

Також вона відновила торгівельні зв’язки з Біблосом та Синайським півостровом, наповнюючи все ресурсами для грандіозних будівельних проєктів. Окрім того, походи до Нумібії та Сирії зміцнювали кордони імперії. Тутмос III – великий завойовник вже тоді набирався військового досвіду.



Єгипет за правління цариці Хатшепсут / Фото з Egypt Tours

Чому її смерть стала таємницею?

Хатшепсут померла 1458 року до нашої ери у віці 40 років. Можливими причинами смерті називають інфекцію, спричинену зубним абсцесом, ускладнений діабет та онкологічне захворювання.

Ще за життя вона подбала про те, щоб її поховання відбулося в гробниці Долини царів, де був похований її батько. Проте після її смерті Тутмос III переніс Тутмоса I до іншої гробниці й почав стирати пам’ять імені Хатшепсут з надписів та пам’ятників.

Та історію не вдалося знищити, оскільки її храми, рельєфи й досягнення пережили століття, тож досі ця жінка символізує розум та сміливість, оскільки кинула виклик традиціям.

Чи правда, що Клеопатра була єгипняткою?

Клеопатра увійшла в історію як одна з найвідоміших правительок Стародавнього Єгипту. Однак мало хто знає, що за своїм походженням знаменита цариця не була єгиптянкою, пише History. Попри те, що Клеопатра народилася в Єгипті, її рід мав македонсько-грецьке походження, а її предком був Птолемей I Сотер – один із генералів Олександра Македонського.

