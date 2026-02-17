Такого не розповідають на уроках: який політик врятував цивілізацію, але був у метро лише раз

Є дуже багато видатних діячів, які зробили неабиякий внесок, щоб світ був таким, як ми його знаємо. Зокрема, декотрим буквально приписують врятування цивілізації.

Проте навіть найсильніші мають слабкості. Чоловік міг бути лідером Великої Британії під час Другої світової війни та вести боротьбу ще й за авторитет, проте заблукати у метро і більше туди не заходити, пише Вікіпедія.

Хто був у метро всього раз у житті?

Про цього ексцентричного політика багато розповідають. Звісно, частина історій є міфом, проте частина правдива. Мова йде про Вінстона Черчиля – чоловіка, який не надто переймався суспільними нормами свого часу, проте все одно увійшов в історію.

Водночас він доволі мало знав про життя звичайних людей, адже свідомо уникав громадського транспорту, а в метро був всього один раз за життя. Розповідають, щщо він заблукав там, тож більше не спускався у підземку.



Черчиль був у метро всього раз в житті / Фото "Український інтерес"

Ця інформація ставить під сумнів одну із сцен фільму "Темні часи", присвяченого саме тому, як Черчиль прийшов до влади перед тим, як почалась Друга світова та як він зміг втримати Влику Британію у цей непростий час. Одна зі сцен стрічки змальовує, які він спустився у метро, де поспілкувався із народом стосовно того, чи варто країні опиратись Гітлеру. Вважається, що це вигадка, проте вона змушує згадати біографію видатного політика, пише "Україна молода".

