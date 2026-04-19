З бізнесмена у символ гуманізму: за що Анрі Дюнан отримав першу Нобелівську премію миру

Історія Нобелівської премії миру почалася понад століття тому і одразу отримала гучні імені. У 1901 році вперше цю премію вручили підприємцю, який фактично змінив підхід до гуманізму під час війни, створивши Женевську конвенцію та заснувавши Червоний Хрест.

Як підприємець Анрі Дюнан став відомим і що саме принесло йому це визнання, йдеться на офіційному сайті Нобелівської премії.

Чим прославився в історії Анрі Дюнан?

В історію Жан Анрі Дюнан увійшов як співзасновник Міжнародного комітету Червоного Хреста, а також світове визнання він отримав за створення Женевської конвенції. За ці досягнення у віці 73 років він отримав першу Нобелівську премію з миру.

Мотивація до нагородження була "за гуманітарні зусилля, спрямовані на допомогу пораненим солдатам та сприяння міжнародному взаєморозумінню.

Благодійністю Анрі Дюнан вирішив займатися після подій у 1859 році, коли після битви біля міста Сольферіно в Північній Італії він побачив, як тисячі італійських, французьких та австрійських солдатів вбивали та калічили один одного.

Після цих подій бізнесмен навіть написав книгу "Спогади про Сольферіно", яка містила план, де усі країни повинні створювати асоціації про допомоги хворим та пораненим на полі бою, незалежно від того, до якої сторони вони належали.

Як результат, було створено Міжнародний комітет Червоного Хреста у 1863 році та прийнято першу Женевську конвенцію у 1864 році. Відтак за цим документом до всіх поранених солдатів ставилися однаково, а медичний персонал мав бути захищеним Червоним Хрестом на полі бою.

Що відомо про життєвий шлях підприємця?

Народився Жан Анрі Дюнан у 1828 році в Женеві в родині бізнесмена. Сім'я була релігійною: батько часто допомагав сиротам та в'язням, а мати опікувалася хворими.

Це середовище також вплинуло на Анрі, який з ранніх років знав, що таке соціальні відповідальність та життєва позиція. Відтак вже з юності Дюнан долучався до благодійності, зокрема у 18 років вступив до Женевського товариства милосердя. А згодом разом із друзями створив "Асоціацію четверга", де було поєднано вивчення Біблії та допомога нужденним.

Попри це, Жан Анрі Дюнан виявляв хист і до підприємництва. Вже у 21 рік він покинув коледж через погані оцінки й почав працювати в компанії, яка займалася валютними операціями та грошовими переказами.

За інформацією від видання "Бабель", Анрі згодом став бізнес-консультантом у компаніях, які вели справи на Сицилії та в європейських колоніях в Африці. Це підштовхнуло його на створення власного бізнесу з вирощування та продажу зерна. І для цього він навіть орендував земельну ділянку в Алжирі.

