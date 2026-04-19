Как предприниматель Анри Дюнан стал известным и что именно принесло ему это признание, говорится на официальном сайте Нобелевской премии.

Чем прославился в истории Анри Дюнан?

В историю Жан Анри Дюнан вошел как соучредитель Международного комитета Красного Креста, а также мировое признание он получил за создание Женевской конвенции. За эти достижения в возрасте 73 лет он получил первую Нобелевскую премию по миру.

Мотивация к награждению была "за гуманитарные усилия, направленные на помощь раненым солдатам и содействие международному взаимопониманию.

Благотворительностью Анри Дюнан решил заниматься после событий в 1859 году, когда после битвы у города Сольферино в Северной Италии он увидел, как тысячи итальянских, французских и австрийских солдат убивали и калечили друг друга.

После этих событий бизнесмен даже написал книгу "Воспоминания о Сольферино", которая содержала план, где все страны должны создавать ассоциации о помощи больным и раненым на поле боя, независимо от того, к какой стороне они принадлежали.

Как результат, был создан Международный комитет Красного Креста в 1863 году и принята первая Женевская конвенция в 1864 году. Поэтому по этому документу ко всем раненым солдатам относились одинаково, а медицинский персонал должен был быть защищенным Красным Крестом на поле боя.

Что известно о жизненном пути предпринимателя?

Родился Жан Анри Дюнан в 1828 году в Женеве в семье бизнесмена. Семья была религиозной: отец часто помогал сиротам и заключенным, а мать занималась больными.

Эта среда также повлияла на Анри, который с ранних лет знал, что такое социальные ответственность и жизненная позиция. Поэтому уже с юности Дюнан приобщался к благотворительности, в частности в 18 лет вступил в Женевское общество милосердия. А потом вместе с друзьями создал "Ассоциацию четверга", где было совмещено изучение Библии и помощь нуждающимся.

Несмотря на это, Жан Анри Дюнан проявлял талант и к предпринимательству. Уже в 21 год он покинул колледж из-за плохих оценок и начал работать в компании, которая занималась валютными операциями и денежными переводами.

По информации от издания "Бабель", Анри впоследствии стал бизнес-консультантом в компаниях, которые вели дела на Сицилии и в европейских колониях в Африке. Это подтолкнуло его на создание собственного бизнеса по выращиванию и продаже зерна. И для этого он даже арендовал земельный участок в Алжире.

