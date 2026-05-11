Майже 100 років на троні: який монарх правив найдовше в історії людства

Одними з найвідоміших монархів-довгожителів вважають королеву Єлизавета II, яка перебувала на троні 70 років, а також французького короля Людовик XIV, що правив 72 роки. Однак їх обох значно перевершив правитель, про якого сьогодні знають далеко не всі.

Про те, кому з правителів вдалося утримувати владу аж 94 роки, розповідає IFLscience.

Скільки тривало найдовше правління в історії?

У 2281 році до нашої ери у Стародавньому Єгипті на трон зійшов 6-річний хлопчик Неферкаре, більш відомий як Пепі II. Його правління припало на складний період занепаду Стародавнього царства, що зрештою призвів до політичного хаосу в могутній імперії.

Попри те, що ім'я цього фараона сьогодні згадують нечасто, саме йому приписують найдовше правління серед усіх монархів в історії. За даними давньоєгипетського історика Манефона, Пепі II нібито правив 94 роки та помер у віці 100 років.

Голова невеликої королівської статуї Пепі II / Фото Wikipedia

Втім, ці відомості викликають сумніви, адже Манефон жив майже через дві тисячі років після Пепі II, тому історики припускають, що його записи могли містити неточності. Водночас ці дані підтверджує так званий "Папірус царів" – документ із переліком єгипетських фараонів до приблизно 1650 року до нашої ери, де також вказано, що Пепі II перебував на престолі понад 90 років.

Цей папірус є одним із головних джерел для вивчення хронології Стародавнього Єгипту, хоча й тут є проблема. Його створили вже за часів Рамзеса II у XIII столітті до нашої ери, тобто більш ніж через тисячу років після смерті Пепі II.

"Папірус царів" / Фото Wikipedia

Ба більше, список царів був написаний на звороті старого податкового реєстру, який, ймовірно, просто використали повторно після виконання його основної функції.

Саме тому багато істориків скептично ставляться до версії про 94 роки правління. Зрештою, досягти 100-річного віку у ті часи було надзвичайною рідкістю, а археологи не знайшли жодного напису про Пепі II після його 31 "літочислення", що могло відповідати приблизно 62 – 63 рокам на троні. Через це частина науковців вважає, що він міг правити значно менше.

Попри всі суперечки, "Книга рекордів Гіннеса" досі визнає Пепі II монархом, що найдовше перебував на троні в історії.

Яка була середня тривалість життя в Стародавньому Єгипті?

Як пише ASOR, у Стародавньому Єгипті старість була рідкісним явищем, адже до похилого віку доживала лише невелика частина населення.

Дослідження поховань та переписів населення римського Єгипту показують, що середня тривалість життя чоловіків становила приблизно 22,5 – 25 років, тоді як жінки в середньому жили 35 – 37 років. Через це людина у віці близько 35 років уже могла вважатися літньою.

У Стародавньому Єгипті людина у віці 35 років вже могла вважатися літньою / Фото Wikipedia

Попри низьку середню тривалість життя, існували й винятки. Окремі люди доживали до поважного віку. Найчастіше це були представники єгипетської еліти. Давньоєгипетські тексти зберегли згадки про людей, які або досягли довголіття, або мріяли про нього.

Хто найдовше в історії правив в Україні?

Історик Олександр Алфьоров назвав трьох українських правителів, які найдовше перебували при владі. Третє місце у цьому рейтингу посів гетьман Іван Мазепа, який очолював Гетьманщину протягом 22 років – з 1687 по 1709 рік.

Другим став Володимир Великий, чий період правління у Києві тривав 36 років – з 979 по 1015 рік. Якщо ж враховувати його князювання в інших землях, то загалом він перебував при владі приблизно 45 років.

Найдовше, за словами Алфьорова, правив Ярослав Мудрий – він правив в Києві з 1015 по 1054 рік із певними перервами. Загалом же, враховуючи всі роки князювання на різних престолах, Ярослав Мудрий утримував владу близько 64 років.