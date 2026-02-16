Проблеми з гнівом, анорексія та схильність до тиранії: якою була авторка "Буремного перевалу"

Нещодавно на великі екрани вийшла екранізація твору "Буремний перевал". Багато років тому цей роман створила одна із сестер Бронте – Емілі.

"Буремний перевал" відрізняється темною атмосферою та яскравими описати нездоровго кохання, яке переростає в одержимість та помсту. Емілі Бронте створила неповторну історію, однак і сама вона була не зовсім звичайною, пише Вікіпедія.

Якою була Емілі Бронте?

Емілі Бронте – середня із трьох сестер, які всі запам'ятались у літературі. Вона написала роман, який вже понад 180 років читають та яким захоплюються. Як і ще багато геніальних людей, вона була дуже інтровертованою особистістю, часто замикалась в собі.

Це не заважало їй мати сталевий та вольовий характер: у родині її називали "майором". Біографка Елізабет Гаскелл згадувала, що Емілі несвідомо проявляла тиранію до своїх сестер. Крім цього, вона також була суворою й не боялась болю: могла покарати свого сбаку або ж навіть припекти собі рану розпеченою кочергою.



Три сестри Бронте / Фото Вікіпедії

Дослідники також намагались пояснити її характер, залежність від рутини та надмірну прив'язаність до домівки. Тому припускають, що вона мола страждати від аутизму, пише Суспільне. Там зазначають, що це також ояснює проблеми із контролем та виявленням емоцій.

Окремо також говоярть про те, що вона могла хворіти на анорексію, адже мала певні проблеми із харкчуванням. Емілі Бронте часто згадують як еймовірно струнку жінку, яка часто носила фіолетову сукню.

У чому революційність "Буремного перевалу"?

Емілі Бронте була відсторонена від соціальних норм того часу, тому не дивно, що її персонажі також кидають їм виклик. Кетрін та Гітклфі – нетипові для того часу. Особливої уваги заслуговую жіночий образ, адже навіть у кекранізаціях Кетрін часто зм'якшують.

Крім цього, цей роман вважаються одним із перших прикладів гтичного стилю в літературі. У час, коли книга вийшла вперше, а саме у 1847 році, таке відверте змальовування кохання та людської психіки.

