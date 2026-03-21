Перша кінооператорка у світі, тревел-блогерка та просто "інакша": якою була Софія Яблонська

Софія Яблонська – перша у світі кінооператорка, українська тревел-блогерка та просто непересічна особистість, про яку могли так і не дізнатись. На щастя, її історію знайшли та розовіли, тому тепер вона відома широкому загалу.

Софія Яблонська народилась у 1907 році та вже з юних років її найбільшою мрією був кінематограф. Про це пише видання "Українки".

Що відомо про життя Софії Яблонської?

Мисткиня народилась у селі на Львівщині, проте у 20 років переїхала до Франції, адже саме там хотіла вивчати кінематограф, однак на цьому жінка не зупинилась. У Парижі спробувала себе у кінозйомках, а також працювала манекенницею.

Згодом надихнулась розповідями свого цивільного чоловіка Крістіана Кальяра про Африку, тому вирушила до Марокко.

Цікаво! Яблонська була знайома із Винниченком, який залицявся до неї, проте вона не відповіла взаємністю.

Після першої мандрівки вона вирішила здійснити другу – навколо світу. Для того, аби поїздка не була даремною, вона укладає договір із компанією "Фільмтак". Відповідно до нього, Яблонська повинна була знімати документальні стрічки про життя населення Індокитаю. Варто сказати, що до жінок та "білих людей" там ставились вороже, тому їй знадобилась уся винахідливість, на яку вона була спроможна, щоб зняти унікальні кадри.

Крім цього, серед її товариства теж мало хто вірив, що жінка зможе зняти щось подібне, проте Яблонська показала, що сумніви були даремними. Її подорож тривала три роки та була зазнімкована багатьма кадрами. На момент закінчення поїздки їй було 27 років, а вона вже була відомою та визнаною.



Яблонська свідомо йшла на ризики: вона відвідувала місця, куди ніхто не ризикував їхати. Там її намагались закидати камінням, проте це її не зупиняло, а навпаки ніби змушувало діяти далі. Крім цього, вона подорожувала без знання мов, але все ж знаходила слова (чи жести), щоб пояснити місцевим, що камера не забирає життя та багато іншого. Тибульці нарекли кінооператорку "червоною птахою".

Що могло вплинути на Софію Яблонську?

Софія Яблонська народилась у родині священника, однак місцеві згадують, що він мав не зовсім стандартні переконання для свого часу, пише видання "Локальна історія". Зокрема, пригадують, що він лікував людей.

Місцева вчителька із села Тарасівка, де народилась Яблонська, також розповіла, що він був москвофілом, а під час Першої світової родина навіть жила у Росії, проте згодом повернулась на Львівщину. Вона також вважає, що це батько навчив Яблонську "не боятись бути інакшою", адже її доля дуже відрізняється від того, як виглядало тоді життя жінки.

