Ким був цар Мідас та чому на його честь НАБУ та САП назвали одну із наймасштабніших операцій
- НАБУ провело масштабну операцію "Мідас", названу на честь міфічного царя, відомого здатністю перетворювати все на золото.
- Операція "Мідас" набула значного розголосу, а НАБУ опублікувало плейлист з "плівок Міндіча" для фонового прослуховування.
НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупційних схем, яка отримала назву "Мідас". Це сталось не просто так і, звісно, назва має певний символізм.
Цар Мідас – герой давньогрецьких міфів, однак у нього також був цілком реальний прототип. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.
Хто такий цар Мідас?
Прототипом героя Мідас став однойменний фригійський володар. Реальний цар був неймовірно багатим і статки увійшли в історію. Також є припущення, що саме реальний цар Мідас випустив першу монетку, проте ці здогадки не мають підтвердження.
Цар Мідас не витримав свого дару / Фото Вікіпедії
Натомість герой міфів, який теж отримав ім'я Мідас і на честь якого, ймовірно, НАБУ й назвали свою гучну операцію, був відомий своєю здатністю обертати на золото все, до чого торкався. Ще з дитинства йому пророчили неймовірні статки, проте все виявилось дещо складніше.
Як Мідас отримав свій дар?
Діоніс подорожував світом і один із його сатирів, Сілен, відстав та заснув у трояндовому саду, який належав Мідасу. Його знайшли садівники та зв'язали й привели до царя. Він наказав його відпустити.
Щоб віддячити Діоніс пообіцяв виконати будь-яке його прохання.
Прошу, зроби так, щоб все, до чого я доторкнуся, перетворювалося на золото,
– сказав Мідас.
Він отримав своє вміння, проте дуже скоро зрозумів, що на золото обертається буквально все: від каменів до їжі. він попросив Діоніса забрати у нього дар, який став прокляттям. Він змилувався та допоміг йому.
НАБУ опублікувало плейлист з "плівок Міндіча"
Операція НАБУ та САП "Мідас" набула такого розголосу та масштабу, що вона вже кілька днів не сходить із перших шпальт. Однак не всі обговорення серйозні – українці намагаються жартувати навіть у найгірші. У мережі звернули увагу на те, що на записах чути українські треки.
Тому НАБУ опублікувало плейлист з тих самих "плівок Міндіча".
У своєму дописі НАБУ зіронізувало, що це плейлист для фонового прослуховування.
Яка найдорожча у світі спеція?
- Найдорожчою у світі спецією вважається шафран, який отримують із фіолетових квіток шафранового крокусу. Його висока ціна частково пояснюється складністю збору.
- Шафран добувають із трьох рильців у центрі кожної квітки, і їх потрібно збирати вручну. Для одного фунта (0,45 кілограма) спеції необхідно зібрати до 75 000 квіток.
- Окрім того, квітка цвіте лише в певних частинах світу протягом декількох тижнів на рік, що робить процес ще збору ще складнішим.