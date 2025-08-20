Зараз буква "ї" стала одним із символів українського спротиву, насамперед на тимчасово окупованих територіях. Проте в українській літературі є відома постать, яка ненавиділа та уникала цю букву.

І так званим гейтером літери "ї" був неабихто, а автор "Кайдашевої сім'ї". Чому він був таким принциповим щодо цієї букви – розповість 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Чому Нечуй-Левицький ненавидів літеру "ї"?

Іван Нечуй-Левицький, автор "Кайдашевої сім'ї", а також таких творів як "Микола Джеря", "Маруся Богуславка" та інші, принципово не використовував літеру "ї". Якщо треба було написати слово "їх", то він писав "йих".

А причина була у тому, що Нечуй-Левицький вважав, що писати треба так, як говорять люди. А ще він не використовував апостроф. Ба більше, прикметники у місцевому відмінку однини писав з закінченням і – не на зеленій траві, а на зелені траві.



Іван Нечуй-Левицький / Архівне фото

Загалом письменник запропонував щонайменше 13 власних правописних норм. Вочевидь, у часи Нечуя-Левицького, як і зараз, були дискусії довкола правопису. Тогочасні зміни письменник вважав "галицькою змовою". Тому він не тільки писав так, як вважав правильним, але й заповів, щоб його твори друкували так, як вони написані.