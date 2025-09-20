Нещодавно картки Pokémon знову опинились в центрі увагу. Зараз вони є предметом колекцій дорослих та дітей.

Найдорожчою карткою вважається "Pikachu Illustrator". Про це пише 24 Канал із посиланням на Pokémon TCG.

Дивіться також Імперська ідеологія та символізм: як виникла назва міста Херсон

Чому ця картка така дорога?

Ціна на таку картку дійсно може вразити. У 2021 році її продали на аукціоні за понад 5 мільйонів доларів. Власником картки став інфлюенсер Логан Пол. Вважається, що саме "Pikachu Illustrator" є найбільш рідкісною карткою.



Ціни на ці картки дуже зросли / Фото Pexels

Така ціна обумовлена тим, що у світі існує всього 39 копій. Водночас вона є однієї із найбільш ранніх та знакових карток в історії франшизи.

Чому картка Pokémon – найкраща інвестиція?

Навіть кейс із найдорожчою карткою показує, що ціни на них зростають і дійсно можуть здивувати. Нещодавно видання Wall Street Journal провело аналіз ринку та виявило, що за 20 років ціни на них виросли в 40 разів.

Картки, які хтось збирав ще в дитинстві, зараз можуть коштувати тисячі доларів або й більше.

Як відрізнити оригінал від підробки?