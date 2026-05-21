Не лише дружина боксера: якими є захоплення та інтереси Катерини Усик

Катерину Усик звикли бачити у ролі мами чотирьох дітей та людини, яка є найбільшою підтримкою чоловіка. Однак за кадром її життя виявилося значно насиченішим.

Про свої захоплення дружина чемпіона світу Олександра Усика розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як заробляє Катерина Усик?

Як з'ясувалося, Катерина Усик має власну справу й активно займається нерухомістю. Вона інвестує у житлові та комерційні об'єкти, переважно у Києві. Частину приміщень Катерина здає в оренду, а частину - перепродає.

Для жінки це не просто бізнес, а й справа, яка стала одним із її головних захоплень. Попри ризики, пов'язані з війною, дружина боксера не боїться вкладати гроші в Україну.

Є нерухомість, яку ми купуємо в Україні, в Києві. Це ризики, а вже ж є деякі об'єкти, які здаються в оренду. В мене є своя компанія, це все офіційно. Це не рієлторська компанія. Просто мої об'єкти, які я маю, ми їх зробили на компанію і сплачуємо все офіційно, податки в країну,

– поділилася дружина Олександра Усика.

Втім, бізнес – не єдине, що займає важливе місце у її житті. Катерина також зауважила, що їй подобається бути у тіні чоловіка і присвячувати час родині та вихованню дітей.

"Мені не подобається бути публічною, люблю займатися своїми справами, бути з дітьми. Щоб мене не бачили. Але бачать все одно", – розповіла Катерина.

Також родина Усиків активно займається благодійністю. Подружжя підтримує військових, відвідує поранених у госпіталях та долучається до підтримки дитячих будинків.

Що Катерина Усик показує у своїх соцмережах?

Нерухомість та родина – не єдині сфери, яким Катерина приділяє увагу. Серед її захоплень також можна виокремити ведення соціальних мереж.

На своїй сторінці в Instagram вона ділиться моментами з повсякденного життя, сімейними кадрами, подорожами та атмосферними світлинами.

Попри те, що Катерина зізнавалася, що не любить надмірної публічності, їй вдалося сформувати навколо себе чималу аудиторію, яка активно стежить за її життям. Її сторінка вирізняються стриманим стилем і гармонійним контентом.

Як довго Олександр та Катерина Усик разом?

Історія кохання Олександра Усика та Катерини Усик почалася ще у підлітковому віці. Вони познайомилися в Криму, коли їм було приблизно 14 – 15 років. Катерина молодша за чоловіка приблизно на півтора року.

У 19 років Олександр здобув успіх на чемпіонаті Європи серед дорослих, після чого, за його словами, пережив період "зіркової хвороби". Через зміни у житті та стосунках пара на певний час розійшлася.

Згодом вони знову зійшлися та у вересні 2009 року офіційно одружилися. Катерина також розповідала, що серйозним випробуванням для їхньої сім'ї став період після Олімпіади 2012 року, коли чоловік багато часу проводив у поїздках, а вона чекала на народження другої дитини.