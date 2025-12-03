Як з'явилася пісня "Катерина", яка розірвала український тікток через майже 50 років
- Пісня "Катерина" вокально-інструментального ансамблю "Арніка" здобула популярність у тіктоці у 2024 році, хоча була створена у 1975 році.
- Музику написав Олексій Екімян, а слова – Катерина Морозова, при записі в Києві брав участь Володимир Івасюк, чий голос чутно в пісні "Вишнева сопілка".
Ролики під "то було незвичне літо" з 2024 року набули неабиякої популярності у тіктоці. А мовиться про пісню "Катерина" вокально-інструментального ансамблю "Арніка".
Пісня з'явилася у 1975 році. Історію її появи розповів соліст ВІА "Арніки", музикант і перекладач Віктор Морозов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Як з'явилася пісня "Катерина"?
Музику до "Катерини" написав етнічний вірменин і генерал-майор радянської міліції Олексій Екімян, який дуже хотів створити пісні, котрі б стали хітами у всьому СРСР. Тому Екімян хотів, щоб це були пісні українською мовою. За рекомендацією Володимира Івасюка, для запису обрали ВІА "Арніку".
Загалом для "Арніки" створили 4 пісні, вірші до яких написали Юрій Рибчинський, Богдан Стельмах та Катерина Морозова – перша дружина Віктора Морозова. Саме вона написала слова пісні "Катерина".
Записувати альбом ми приїхали у Київ. Екімян приїхав з Москви на студію у вишиванці. З нами тоді був Володя Івасюк, вносив певні корективи. А коли ми записували "Вишневу сопілку", то бракувало голосів, то з нами заспівав Івасюк. Тому в тій пісні можна почути його голос,
– згадує Віктор Морозов.
Та багатьох дивує факт, що у тих піснях чоловічий голос належить перекладачу серії книг про Гаррі Поттера, а жіночий – Віці Врадій, більш відомій, як Сестричка Віка. Тоді вона ще була школяркою, але вже стала частиною гурту.
ВІА "Арніка" – "Катерина": дивіться відео
Як до "Арніки" потрапила Віка Врадій?
Після участі у конкурсі "Алло, ми шукаємо таланти", ВІА "Арніка" став популярним і мав чимало концертів, зокрема у рідному Львові.
Перед одним із концертів гурт попросили послухати школярку, яка сама пише пісні. Музиканти поставилися до цього скептично, однак погодилися.
Як згадує Морозов, їх вразили вміння дівчини і її запросили до "Арніки". Мовиться про Віку Врадій, відому як Сестричка Віка. Їй тоді було лише 14.
Пізніше артистка будувала сольну кар'єру та випустила чимало хітів, але згодом емігрувала до США і зараз живе у Каліфорнії.