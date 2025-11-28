Найдивніше доповнення до кави: що додати, щоб покращити її смак

Багато людей не уявляють свого дня без ароматної кави. Проте не всі п'ють її у, скажімо так, чистому вигляді, а покращують смак за допомогою різних додатків. Наприклад, з молоком, вершками, різними сиропами.

Однак є набагато більше варіантів. Про один з найбільш неочікуваних розповість 24 Канал з посиланням на Univercity Hospitals.

Що додати до кави?

Новим трендом стає додавання до кави протеїнового порошку або протеїнового коктейлю. Їх потрібно зовсім трохи. І це більше впливає на властивості напою, ніж на його смак. Таким чином з кави можна отримати білки, якщо ви не добираєте їх.

Кава з протеїном – новий тренд у світі здорового харчування і схуднення, однак фахівці застерігають – "білкова" кава не може замінити повноцінний сніданок. Тобто випити чашку кави з дрібкою протеїнового порошку – не альтернатива вранці.



Кава з протеїном – не заміна прийому їжу / Фото Pexels

Як відзначає видання BBC – протеїнова кава є так званим трендом на "функціональну каву", тобто напою, з якого можна отримати не тільки кофеїн, але й поживні речовини.

Що ще можна додати до кави?