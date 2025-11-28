Найдивніше доповнення до кави: що додати, щоб покращити її смак
- Новий тренд полягає в додаванні до кави протеїнового порошку, що додає білки, але не замінює сніданок.
- Протеїнова кава є частиною тренду на "функціональну каву", що поєднує кофеїн і поживні речовини.
Багато людей не уявляють свого дня без ароматної кави. Проте не всі п'ють її у, скажімо так, чистому вигляді, а покращують смак за допомогою різних додатків. Наприклад, з молоком, вершками, різними сиропами.
Однак є набагато більше варіантів. Про один з найбільш неочікуваних розповість 24 Канал
Що додати до кави?
Новим трендом стає додавання до кави протеїнового порошку або протеїнового коктейлю. Їх потрібно зовсім трохи. І це більше впливає на властивості напою, ніж на його смак. Таким чином з кави можна отримати білки, якщо ви не добираєте їх.
Кава з протеїном – новий тренд у світі здорового харчування і схуднення, однак фахівці застерігають – "білкова" кава не може замінити повноцінний сніданок. Тобто випити чашку кави з дрібкою протеїнового порошку – не альтернатива вранці.
Кава з протеїном – не заміна прийому їжу / Фото Pexels
Як відзначає видання BBC – протеїнова кава є так званим трендом на "функціональну каву", тобто напою, з якого можна отримати не тільки кофеїн, але й поживні речовини.
Що ще можна додати до кави?
Якщо додавання молока або вершків здається вже надто банальним, то є багато інших варіантів.
Щоб зробити каву солодшою без додавання цукру – варто додати в напій ванільний екстракт або стевію. Калорійність напою не зміниться, а смак – навпаки.
Якщо ж ви хочете прибрати гіркий смак кави – можна додати дрібку солі у напій.