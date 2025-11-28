Укр Рус
Найдивніший додаток до кави: що додати, щоб покращити її смак
28 листопада, 16:57
Найдивніше доповнення до кави: що додати, щоб покращити її смак

Юрій Семенюк
Основні тези
  • Новий тренд полягає в додаванні до кави протеїнового порошку, що додає білки, але не замінює сніданок.
  • Протеїнова кава є частиною тренду на "функціональну каву", що поєднує кофеїн і поживні речовини.

Багато людей не уявляють свого дня без ароматної кави. Проте не всі п'ють її у, скажімо так, чистому вигляді, а покращують смак за допомогою різних додатків. Наприклад, з молоком, вершками, різними сиропами.

Однак є набагато більше варіантів. Про один з найбільш неочікуваних розповість 24 Канал з посиланням на Univercity Hospitals.

Що додати до кави?

Новим трендом стає додавання до кави протеїнового порошку або протеїнового коктейлю. Їх потрібно зовсім трохи. І це більше впливає на властивості напою, ніж на його смак. Таким чином з кави можна отримати білки, якщо ви не добираєте їх.

Кава з протеїном – новий тренд у світі здорового харчування і схуднення, однак фахівці застерігають – "білкова" кава не може замінити повноцінний сніданок. Тобто випити чашку кави з дрібкою протеїнового порошку – не альтернатива вранці.


Кава з протеїном – не заміна прийому їжу / Фото Pexels

Як відзначає видання BBC – протеїнова кава є так званим трендом на "функціональну каву", тобто напою, з якого можна отримати не тільки кофеїн, але й поживні речовини.

Що ще можна додати до кави?

  • Якщо додавання молока або вершків здається вже надто банальним, то є багато інших варіантів.

  • Щоб зробити каву солодшою без додавання цукру – варто додати в напій ванільний екстракт або стевію. Калорійність напою не зміниться, а смак – навпаки.

  • Якщо ж ви хочете прибрати гіркий смак кави – можна додати дрібку солі у напій.