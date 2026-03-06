"Укус Сквідварда": у мережі сміються із директора МакДональдзу, який зняв дегустацію бургера

У мережі часто спалахують обговорення найрізноманітніших тем. Часто це породжує меми та інші курйозні ситуації.

Наприклад, нещодавно у мережі точилось обговорення відео, де гендиректор МакДональдзу Кріс Кемпчінскі дегустував їхній бургер. Про це пише NYP.

Чому чоловіка висміяли?

Спершу у мережі з'явилось відео, де Кріс Кемпчінскі дуже обережно дегустує бургер. Він дещо перестарався із обережністю, адже саме це стало предметом насмішок. Справа в тому, що користувачі зауважили, що йму ніби складно представляти продукти власної компанії.

У мережі обговорюють дегустацію: дивіться відео

Ммм, це дуже смачно, це великий шматок для Big Arch,

– говорить Кемпчінскі у ролику, однак відеоряд викликає демонструє трохи інші емоції.

Українська спільнота також долучилась до обговорення під дописом видання "Букви" у соцмережі threads. Не дивно, що думки розділились.

Думки розділились / Скриншоти 24 Каналу

Як у МакДональдзі вийшли із ситуації?

У відповідь на відео від Кемпчінські конкурент МакДональдзу теж зняв своє відео, однак там СЕО Burger King впевнено дегустує їхню продукцію, тому це теж стало "вишенькою" у насмішках користувачів.

У МакДональдзі спробували відреагувати з гумором, пише Вікторія Гладченко у фейсбуці. Вони опублікували візуали в інстаграмі, де пропонують скуштувати свою нову продукцію. Втім, складно судити, чи це спрацювало, адже коментарі там все ще не найбільш схвальні.

