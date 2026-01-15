Підступна, але справедлива: ким була наймогутніша жінка Римської імперії

У світі жінки часто залишались поза увагою, проте це не означає, що вони не мали впливу та вади. Навпаки поряд із сильними чоловіками були не менш сильні жінки.

Наприклад, наймогутнішою жінкою Римської імперії вважали Лівію Друзілу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Що відомо про неї?

Лівія Друзіла – це одна з найвпливовіших жінок в історії Стародавнього Риму, дружина імператора Октавіана Августа та мати імператора Тіберія.

Октавіан змусив її розлучитися з першим чоловіком – Тіберієм Клавдієм Нероном. Він одружився з нею, коли вона була вагітна другою дитиною. Їхній союз тривав 52 роки і став символом стабільності Римської імперії.



Лівія Друзіла мала значний вплив / Фото Вікіпедія

Ця жінка вражала статусом. Лівія була офіційною радницею Августа і мала безпрецедентні для жінки того часу привілеї: право самостійно розпоряджатися фінансами.

Її вважали втіленням найкращих чеснот, хоч у античних джерелах її часто показували, як підступну жінку, яка усувала всіх, хто міг стати конкурентом за трон для її сина.

Ким була найвпливовіша жінка Османської імперії?

Турхан Султан, народжена як Надія на Поділлі, стала однією з найвпливовіших жінок Османської імперії, починаючи як полонянка.

Вона провела економічні та кадрові реформи, брала участь у державному управлінні та заснувала значущі архітектурні проєкти, такі як Єні Джамі у Стамбулі, мовиться у відео на YouTube-каналі "Світ Минулого – Історія Без Прикрас".

Хто була найвпливовіша жінка Стародавнього Єгипту?