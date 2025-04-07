Буданов розкрив героя, яким надихнувся в дитинстві: через кого глава ГУР став розвідником

Глава української розвідки Кирило Буданов є наймолодшим керівником ГУР за весь час його існування. Вперше головний розвідник України розповів, чому обрав саме цю спеціальність.

Кирило Буданов, який не часто дає інтерв'ю, вирізняється своїми короткими відповідями на питання, чим створює довкола себе таємничий образ. В інтерв'ю ютуб-каналу "Анна Максимчук" очільник ГУР розповів, як вирішив стати розвідником, пише 24 Канал.

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Який образ улюблений у Буданова

Відповідаючи на питання про вибір професії, Кирило Буданов у притаманній йому манері відповів, що це "не секрет абсолютно" й додав, що це був вплив масової культури, зокрема книжок та фільмів.

Вибираючи улюбленого героя, очільник розвідки зупинив свій вибір на Жослені Бомоні з фільму "Професіонал". Цю роль у французькому художньому фільмі зіграв Жан-Поль Бельмондо.

Це якраз правильний образ того, що мені подобалося,

– розповів Буданов.

Про що фільм "Професіонал"

Фільм розповідає про французького агента Жослена Бомона, якого уряд зрадив під час секретної місії з усунення африканського диктатора.

Після втечі з в'язниці він повертається до Франції, щоб здійснити свою помсту, незважаючи на переслідування з боку колишніх колег.

Це драма про зраду, честь і рішучість людини, яка не зламалась.