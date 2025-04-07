Кирилл Буданов, который не часто дает интервью, отличается своими короткими ответами на вопросы, чем создает вокруг себя таинственный образ. В интервью ютуб-каналу "Анна Максимчук" глава ГУР рассказал, как решил стать разведчиком, пишет 24 Канал.

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Какой образ любимый у Буданова

Отвечая на вопрос о выборе профессии, Кирилл Буданов в присущей ему манере ответил, что это "не секрет абсолютно" и добавил, что это было влияние массовой культуры, в частности книг и фильмов.

Выбирая любимого героя, глава разведки остановил свой выбор на Жослене Бомони из фильма "Профессионал". Эту роль во французском художественном фильме сыграл Жан-Поль Бельмондо.

Это как раз правильный образ того, что мне нравилось,

– рассказал Буданов.

О чем фильм "Профессионал"

Фильм рассказывает о французском агенте Жослена Бомона, которого правительство предало во время секретной миссии по устранению африканского диктатора.

После побега из тюрьмы он возвращается во Францию, чтобы осуществить свою месть, несмотря на преследования со стороны бывших коллег.

Это драма о предательстве, честь и решимость человека, который не сломался.