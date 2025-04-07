Кирило Буданов, який не часто дає інтерв'ю, вирізняється своїми короткими відповідями на питання, чим створює довкола себе таємничий образ. В інтерв'ю ютуб-каналу "Анна Максимчук" очільник ГУР розповів, як вирішив стати розвідником, пише 24 Канал.

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Який образ улюблений у Буданова

Відповідаючи на питання про вибір професії, Кирило Буданов у притаманній йому манері відповів, що це "не секрет абсолютно" й додав, що це був вплив масової культури, зокрема книжок та фільмів.

Вибираючи улюбленого героя, очільник розвідки зупинив свій вибір на Жослені Бомоні з фільму "Професіонал". Цю роль у французькому художньому фільмі зіграв Жан-Поль Бельмондо.

Це якраз правильний образ того, що мені подобалося,

– розповів Буданов.

Про що фільм "Професіонал"

Фільм розповідає про французького агента Жослена Бомона, якого уряд зрадив під час секретної місії з усунення африканського диктатора.

Після втечі з в'язниці він повертається до Франції, щоб здійснити свою помсту, незважаючи на переслідування з боку колишніх колег.

Це драма про зраду, честь і рішучість людини, яка не зламалась.