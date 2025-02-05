У Китаї створили "золоту" батарею, яка встановила абсолютний рекорд зі швидкості зарядки
- Китайська компанія Zeekr розробила батарею Golden Battery, яка заряджається до 80% за майже 10 хвилин, встановивши рекорд швидкості зарядки.
- Батарея має ємність 75 кіловат-годин та потужність до 840 кіловатів, що робить її найпотужнішою у світі, забезпечуючи запас ходу 33,7 км за одну хвилину зарядки.
У Китаї виробники представили новий акумулятор, який заряджається до 80% за майже 10 хвилин. Це абсолютний рекорд серед батарей, які зараз існують.
Мова йде про батарею Golden Battery, яку розробила китайська компанія Zeekr. Що відомо про новий швидкісний акумулятор – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.
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Що відомо про новий акумулятор
Розробники створили батарею з літію, заліза та фосфору і її ємність становить 75 кіловат-годин. Потужність акумулятора – 840 кіловатів, що робить його найпотужнішим у світі. У середньому в інших акумуляторах цей показник становить 350 – 400 кіловатів.
Під час тестувань акумулятор заряджався за потужності 200 кіловатів, а піковим був показник 460. Середня потужність – 400 кіловатів. Час заряджання від 0 до 80% – 9 хвилин 45 секунд.
Крім того, удосконалена система управління акумулятором дозволяє стабільно заряджатися навіть за низьких температур. Розробник каже, що стабільна зарядка з 10% до 80% може відбуватися за морозу до -10 градусів за Цельсієм.
Що відомо про акумулятор Golden Battery: дивіться відео
За одну хвилину зарядки електромобіль на новому акумуляторі може отримати запас ходу 33,7 кілометра. Тобто лише за 4 хвилини можна додати 136,6 кілометра. Для порівняння, американський електромобіль Tesla за 15 хвилин зарядки отримує запас ходу до 282 кілометрів.
Тобто створення нового акумулятора може сприяти підвищенню популярності електромобілів у сучасному світі.