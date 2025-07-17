Китайці знайшли спосіб врятувати світ від забруднення: цукор стане бонусом
- Китайські вчені розробили метод перетворення вуглекислого газу на сахарозу, що допомагає зменшити CO2 в атмосфері.
- Метод дозволяє виготовляти цукор, фруктозу та крохмаль без вирощування рослин, але потребує подальшого розвитку для масштабування.
Проблема забруднення вуглекислим газом уже десятиліттями непокоїть людство, тому науковці шукають спосіб очистити нашу планету від забруднення. Нестандартне рішення знайшли вчені з Китаю.
Цікаве відкриття зробили вчені в Тяньцзінському інституті біотехнологій, які пропонують перетворювати вуглекислий газ на цукор. Більше про це відкриття розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.
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Що передбачає новий спосіб очищення повітря?
Китайські вчені пропонують перетворювати вуглекислий газ на метанол, а з нього уже робити сахарозу, тобто звичайний білий цукор. Це означає, що для отримання цукру не обов'язково вирощувати цукровий буряк. Однак головне – це допоможе зменшити кількість вуглекислого газу в повітрі.
Науковці використали метод, який передбачає реакції поза живими організмами у спеціальних умовах лабораторії, що дозволяє більш точно контролювати процеси.
Крім сахарози вчені змогли виготовити також фруктозу, крохмаль та сполуки, які використовують у виробництві ліків. Тобто це відкриває шлях до виготовлення їжі та ліків без вирощування рослин. Ба більше, такий процес не вимагає великої кількості енергії. Крім того, 86% сировини вдалося перетворити на цукри.
Викиди із заводів можна перетворити на цукор / Фото Pexels
Чому саме цукор? Велика його частка на китайському ринку є імпортною, тому це допоможе зробити ринок країни більш самостійним. А той факт, що зміни клімату ускладнюють роботу аграріям, наявність технології такого виготовлення їжі може стати справжнім порятунком.
Однак дослідники зазначають, що це поки що тільки лабораторний метод і для його масштабування потрібно ще докласти чимало зусиль.