Ісус народився не 25 грудня: чому ми святкуємо Різдво саме в цей день

Мільйони християн у світі святкують Різдво 25 грудня. Однак історики та науковці вважають цю дату радше символічною.

Коли міг народитися Ісус?

В історії немає такого поняття, як "нульовий рік". Ба більше, навіть якби він був, народження Ісуса навряд чи припадало б саме на цей час. Канонічні Євангелія від Матвія та Луки, написані щонайменше через покоління після описуваних подій, подають різний історичний контекст Різдва.

Матвій зазначає, що Ісус народився за правління царя Ірода Великого. Натомість Лука пов'язує цю подію з переписом населення, який проводив римський намісник Сирії Квіріній.

Достеменно невідома дата народження Ісуса / Фото Unsplash

Однак відомо, що цей перепис відбувався у 6 році нашої ери, тоді як Ірод помер щонайменше за сім років до того. Хоча переписи проводилися й раніше, вчені схильні більше пов'язувати народження Ісуса з Іродом. Саме тому вони вважають, що найімовірніше народження Сина Божого відбулося між 6 і 4 роками до нашої ери.

Деякі дослідники також намагаються пов'язати Різдво з так званою Вифлеємською зіркою. За однією з теорій, нею могла бути комета, що пролітала під час народження Христа приблизно до квітня 5 року до нашої ери.

Чому Різдво відзначають 25 грудня?

У перші століття існування християнства послідовники релігії не святкували Різдво. Лише у II столітті нашої ери почали набувати значення Великдень і Богоявлення, а перші згадки про святкування Різдва 25 грудня датуються III століттям.

Закріплення цієї дати в християнській традиції відбулося ще через кілька десятиліть. Відтоді вчені сперечаються щодо того, чи справді це було 25 грудня.

Перші згадки про святкування Різдва 25 грудня з'явилися лише у III столітті / Фото Unsplash

Поширеною є думка, що народження Христа могло відбутися взимку або навесні, однак ані канонічні Євангелія, ані неканонічні тексти не дають підказок, коли це відбулося.

Починаючи з 1200-х років, дослідники звернули увагу на збіг 25 грудня зі святом на честь римського бога сонця Сола, яке символізувало період після зимового сонцестояння, коли дні починають ставати довшими.

Яким було "Різдво" до появи християнства?

Дата 25 грудня тісно пов'язана зі святами зимового сонцестояння, поширеними в різних культурах по всій Європі та Близькому Сході. У багатьох дохристиянських культурах найкоротший день року – 21 або 22 грудня – відзначався як момент "відродження" сонця та повернення життя.

Раннє християнство формувалося в світі, де сезонні традиції були глибоко вкорінені. Тому замість їх повного скасування влада нерідко переосмислювала усталені дати й символи, надаючи святам нового релігійного значення.

Чому українці тривалий час святкували Різдво 7 січня?

Як зазначає "Історична правда", традиція відзначати Різдво 7 січня з'явилася в Україні після календарної реформи 1918 року, коли країна відмовилася від юліанського календаря на користь григоріанського.

12 лютого 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила закон "Про заведення на Україні числення часу по новому стилю і перевод годинників на середнє-европейський час". Згідно з документом, після 15 лютого 1918 року одразу наставало 1 березня.

Того ж дня Україна перейшла й на європейський час, опинившись в одному часовому поясі з Берліном та Віднем.

Чому Різдво в СРСР було забороненим?