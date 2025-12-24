25 грудня чи 7 січня: відомий священник пояснив, коли насправді слід святкувати Різдво

В Україні не вщухають суперечки щодо дати святкування Різдва. Однак саме 25 грудня є найбільш наближеною до реальної дати народження Ісуса Христа.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на священника Олексія Філюка.

Коли потрібно святкувати Різдво, на думку священника?

Священник зазначає, що встановити точну дату Різдва неможливо, адже вона не зафіксована ані в Біблії, ані у Святому Переданні.

Якщо повернутися у 4 століття, то церквою було встановлено, що через 9 місяців після свята Християнського Благовіщення, святкується Різдво 25 грудня,

– зауважив він.

Філюк також продемонстрував дві книги, у яких прямо зазначено, що саме 25 грудня є датою святкування Різдва Христового.

Священник розповів, яка правильна дата святкування Різдва: дивіться відео

Водночас священник закликав не перетворювати це питання на привід для суперечок, наголосивши, що дата святкування Різдва є особистим вибором кожного. При цьому він зауважив, що більшість православних церков нині відзначають це свято саме 25 грудня.

Отець Олексій також спростував твердження про те, що Різдво 25 грудня – "католицьке", підкресливши, що католики так само є християнами. За його словами, найбільш наближеною датою Різдва є саме 25 грудня.

Коли ПЦУ почала святкувати Різдво 25 грудня?

Як зазначає Православна Церква України, з 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, через що було змінено дати низки церковних свят.

Ці нововведення торкнулися й святкування Різдва Христового. Від 2023 року українці відзначають Різдво 25 грудня разом із більшістю християн у світі.

Варто додати, що у 2025 році це свято припадає на четвер.

Святкового настрою та метушні не було б, якби не наші захисники та захисниці не боронили нашу державу від російської агресії. Анастасія Зазуляк і редакція сайту 24tv.ua збирають на бус VW T5 для 160 окремої механізованої бригади, яка веде бойові дії на Сумському і Покровському напрямках. Серед усіх, хто задонатить суму, кратну 200 гривням і більше, розіграємо новий крутий iPhone 16 256GB. Долучайтесь до збору та пам'ятайте, що кожна ваша гривня важлива!

