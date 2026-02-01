Пряма заборона короля Чарльза: які три продукти більше не вживають у Букінгемському палаці

Уоролівська родина має свої правила та звичаї. Зокрема. чинний король Великої Британії запровадив новий закон щодо їжі у Букінгемському палаці.

Король Чарльз ІІІ заборонив вживати одразу три продукти. Про це пише Radar Online.

Що відомо про заборону короля?

Наказ короля Чарльза неможливо обійти. Він виключив із меню каву, часник та шоколад. Це пов'язано із тим, що він неймовірно прискіпливий до їжі та, загалом, педантичний у своїх звичках.

Він надзвичайно вибагливий, і шоколад, кава та часник для нього - абсолютне табу. Це прямий наказ короля, який неможливо обійти,

– зазначають у виданні.

Водночас на цьому правила не закінчуються. Король Великої Британії завжди подорожує зі своїми столовими приборами, а на цього місці за столом завжди повинна бути срібна посудина з особливою морською сіллю, а також спеціальна подушка, щоб сидіти було комфортно.



Заборону Чарльза ніхто не може обійти / Фото з інстаграму королівської родини

Які ще є дивні звички у короля Чарльза?

Колишній королівський дворецький Пол Баррелл у своїх мемуарах розповів про те, що король Чарльз ІІІ дуже педантичний у своєму розпорядку: деякі його звички не змінювались десятиліттями, пише Radar Online.

Зокрема, за словами колишнього дворецького, піжаму короля перуть або прасують кожного дня, стрічки на шнурках розправляють, як і шнурки на черевиках. Дворецький пояснив, що Чарльз ІІІ схожий на свого батька та любить, щоб його вечірнє взуття майже блищало.

