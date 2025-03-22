Коти не дали зникнути селу в Тайвані та зробили його туристичною принадою

Хоутон – маленьке село на півночі Тайваню, яке стало відомим завдяки сотням безпритульних котів, що тут оселилися. Колишнє шахтарське поселення перетворилося на унікальну туристичну локацію, де головними мешканцями стали пухнасті улюбленці.

Хоутон на півночі Тайваню отримало прізвисько "котяче село" завдяки великій популяції безпритульних котів, пише 24 Канал з посилання на Daily Mail.

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Як коти змінили долю села на Тайвані

Колись це було шахтарське поселення, але після занепаду вугільної промисловості його мешканці почали виїжджати звідти. Наприкінці 1990-х років менше 100 людей називали Хоутон домом. Але кілька пухнастих мешканців не дали селу зникнути з мапи.

У 2008 році місцеві жителі почали ділитися фотографіями та відеозаписами своїх зусиль по догляду за безпритульними котами села. Їхня робота привернула увагу відвідувачів і започаткувала нову туристичну індустрію на котячу тематику.



На Тайвані існує котяче село / Фото iStock

У селищі живе понад 200 котів, через що там з'явилася туристична індустрія з магазинами, кафе і ресторанами, які обслуговують численних відвідувачів, що приїжджають на цей котячий кордон кожні вихідні.

Чорні, руді, білі та сірі, гладкі, лагідні та сором'язливі – у Хоутоні є коти всіх можливих видів.



Коти привернули увагу туристів / Фото iStock

У 2013 році в селі відремонтували пішохідний міст, щоб зробити його більш дружнім до котів, облаштувавши трампліни та платформи для відважних котів. Тепер його ласкаво називають "Котячим мостом".

Відвідувачі описують село як "рай на землі для любителів котів".

Як живе "котяче село" на Тайвані: дивіться відео

До речі, раніше в аеропорту Риму кіт спричинив затримку рейсу Ryanair на два дні, забравшись у відсік літака.