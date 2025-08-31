Повномасштабна війна вплинула на всі сфери розвитку нашої держави. Водночас здебільшого цей вплив негативний, проте з культурою це працює інакше.

Сучасна поетеса Дар'я Лісіч вважає, що культура – це єдине, що зараз позитивне. Про це вона сказала у ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чому культура продовжує розвиватись?

За словами поетеси, під час війни економіці погано, політиці погано, всьому погано, окрім культури.

Культура розквітає, в тому числі завдяки відмові від російського, але не тільки через це. Наша культура – це не фенікс, це просто Дейнеріс Таргаріен, яку намагались спалити на вогнищі, а вона з нього вийшла і стала матір'ю драконів,

Лісіч наголошує на важливості культури / Фото Свідомі

Водночас вона також висловила думку, що ті, хто каже, що під час війни мистецтво "не на часі", не знають, звідки береться культура. Лісіч наголосила, що якраз історичний досвід людства показує, що саме в кризі, саме в війну, саме в якісь важкі часи і формується культура, адже у людей формується надлишок почуттів.

