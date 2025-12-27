Ця трагедія стала початком LEGO: історія, про яку мало хто знає

Історія одного з найвідоміших брендів у світі починалася з втрати, відчаю та повної безнадії. Однак сьогодні LEGO є одним з найдорожчих брендів у світі.

Повідомляє 24 Канал

Як з'явився LEGO?

Засновник LEGO Оле Кірк Крістіансен залишився вдівцем із чотирма дітьми на руках та без стабільного доходу. Він жив у сільській Данії й працював простим столяром, виготовляючи дошки та дерев'яні драбини. Грошей йому ледь вистачало, аби прогодувати родину.

З відчаю Крістіансен почав робити дерев'яні іграшки. Він продавав їх, ходячи від дому до дому, а згодом облаштував невелику майстерню просто у власній оселі. Та доля знову завдала удару. Одного дня його майстерня згоріла вщент.

Оле Кірк Крістіансен з дітьми / Фото GettyImages

Попри повний крах, Крістіансен не здався. Почавши з нуля, він ухвалив доленосне рішення. Крістіансен почав виготовляти свої іграшки не з дерева, а пластику, щоб убезпечити виробництво. Саме тоді почалася нова епоха LEGO.

З роками бізнес став сімейною справою. Його передавали з покоління в покоління, постійно розвиваючи й зміцнюючи компанію.

Сьогодні LEGO – це понад 90 років історії, бренд світового масштабу з оцінкою більш ніж у 50 мільярдів доларів. І що найголовніше - компанія досі належить родині Кірк Крістіансенів.

Який найдорожчий набір LEGO?

Як повідомляє The Verge, на початку вересня LEGO встановила новий ціновий рекорд, презентувавши найдорожчий конструктор в історії компанії. Вартість набору становить 1000 доларів – йдеться про модель "Зірка смерті" із серії Star Wars.

Досі рекорд утримував набір "Зоряні війни: Сокіл тисячоліття", який коштував 800 доларів.

Набір "Зірка смерті" / Фото LEGO

Згідно з інформацією на офіційному сайті LEGO, новинка налічує 9023 деталі, що робить її також найбільшим конструктором у лінійці "Зоряні війни".

У компанії зазначають, що фанати франшизи зможуть зібрати знакові локації, зокрема:

детально відтворений сміттєвий прес;

тронну залу імператора Палпатіна;

камери утримання принцеси Леї;

блок управління тяговим променем;

ангар для імперських шатлів.

Окрім цього, набір містить 38 мініфігурок, серед яких – Люк Скайвокер (у версіях джедая та штурмовика), Хан Соло, принцеса Лея, Дарт Вейдер, імператор Палпатін, а також дві фігурки дроїдів.

Як виникла назва компанії?