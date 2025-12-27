Ця трагедія стала початком LEGO: історія, про яку мало хто знає
- Засновник LEGO, Оле Кірк Крістіансен, після особистих втрат почав виготовляти дерев'яні іграшки, а після пожежі перейшов на пластик, що стало початком нового етапу для LEGO.
- Сьогодні LEGO є глобальним брендом з історією понад 90 років, оціненим у понад 50 мільярдів доларів, і досі належить родині Кірк Крістіансенів.
Історія одного з найвідоміших брендів у світі починалася з втрати, відчаю та повної безнадії. Однак сьогодні LEGO є одним з найдорожчих брендів у світі.
Як з'явився LEGO?
Засновник LEGO Оле Кірк Крістіансен залишився вдівцем із чотирма дітьми на руках та без стабільного доходу. Він жив у сільській Данії й працював простим столяром, виготовляючи дошки та дерев'яні драбини. Грошей йому ледь вистачало, аби прогодувати родину.
З відчаю Крістіансен почав робити дерев'яні іграшки. Він продавав їх, ходячи від дому до дому, а згодом облаштував невелику майстерню просто у власній оселі. Та доля знову завдала удару. Одного дня його майстерня згоріла вщент.
Оле Кірк Крістіансен з дітьми / Фото GettyImages
Попри повний крах, Крістіансен не здався. Почавши з нуля, він ухвалив доленосне рішення. Крістіансен почав виготовляти свої іграшки не з дерева, а пластику, щоб убезпечити виробництво. Саме тоді почалася нова епоха LEGO.
З роками бізнес став сімейною справою. Його передавали з покоління в покоління, постійно розвиваючи й зміцнюючи компанію.
Сьогодні LEGO – це понад 90 років історії, бренд світового масштабу з оцінкою більш ніж у 50 мільярдів доларів. І що найголовніше - компанія досі належить родині Кірк Крістіансенів.
Який найдорожчий набір LEGO?
Як повідомляє The Verge, на початку вересня LEGO встановила новий ціновий рекорд, презентувавши найдорожчий конструктор в історії компанії. Вартість набору становить 1000 доларів – йдеться про модель "Зірка смерті" із серії Star Wars.
Досі рекорд утримував набір "Зоряні війни: Сокіл тисячоліття", який коштував 800 доларів.
Набір "Зірка смерті" / Фото LEGO
Згідно з інформацією на офіційному сайті LEGO, новинка налічує 9023 деталі, що робить її також найбільшим конструктором у лінійці "Зоряні війни".
У компанії зазначають, що фанати франшизи зможуть зібрати знакові локації, зокрема:
- детально відтворений сміттєвий прес;
- тронну залу імператора Палпатіна;
- камери утримання принцеси Леї;
- блок управління тяговим променем;
- ангар для імперських шатлів.
Окрім цього, набір містить 38 мініфігурок, серед яких – Люк Скайвокер (у версіях джедая та штурмовика), Хан Соло, принцеса Лея, Дарт Вейдер, імператор Палпатін, а також дві фігурки дроїдів.
Як виникла назва компанії?
Через високу якість іграшок продукція Крістіансена швидко набула популярності, і торговці з інших міст почали скуповувати її для перепродажу з націнкою. Зростання попиту змусило замислитися над створенням впізнаваного бренду.
У 1934 році з'явилася назва, яка згодом стала відомою на весь світ – LEGO. Вона утворена від двох данських слів leg і godt.
У поєднанні вони означають "захоплива гра" або "добре грай". Водночас назву можна прочитати й латинською, що перекладається як "я вчусь" або "я складаю".