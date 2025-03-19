Її ім'я носить планета, а в СРСР мала тавро "ворога народу": цікаві факти з життя Ліни Костенко
- Ліна Костенко святкує 95-річчя, її життя повне цікавих подій, зокрема мрія стати льотчицею, тавро доньки "ворога народу", імовірний роман з Василем Симоненком.
- Її батько, викладач і поліглот, був засуджений на 10 років концтаборів, що вплинуло на її можливості здобути освіту.
Сьогодні, 19 березня, одна з найвидатніших українських поетес Ліна Костенко святкує 95-річний ювілей. Її життя приховує безліч цікавих фактів, які роблять її постать ще більш захопливою.
Впродовж свого довгого життя вона пережила безліч випробувань. З нагоди ювілею 24 Канал зібрав найцікавіші факти з життя Ліни Костенко.
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Мріяла стати льотчицею
У дитинстві Костенко мріяла стати льотчицею. Ба більше, вона навіть намагалася зістрибнути з горища з власноруч зробленим парашутом із простирадла та каркаса від парасольки.
Мала тавро доньки "ворога народу"
Її батько, Василь Костенко, був учителем і поліглотом, який володів 12 мовами. У 1936 році його засудили на 10 років концтаборів, а Ліна отримала тавро доньки "ворога народу", що згодом вплинуло на її можливості здобувати освіту.
Родина Ліни Костенко / Фото uahistory.com
Могла мати таємний роман із Симоненком
Подейкують, що у юної Костенко був таємний роман із поетом Василем Симоненком. Їхні стосунки згадував поет Микола Сом, зазначаючи, що Симоненко захоплювався Ліною і дуже її любив, попри різницю у віці.
Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоч Ліна старша від нього на 5 років. На неї не можна було дивитися без захвату: жіночна, з лукавинкою в очах – справжня красуня,
– розповідає Сом.
Костенко могла мати таємний роман із Симоненком / Архівне фото
Відмовилася від звання Героя України
У 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України, заявивши, що для спілкування з народом поетам потрібне лише слово.
Ніякі брязкальця я не візьму,
– сказала поетеса.
Також вона відмовилась і від премії "Золотий письменник України".
Її ім'я носить планета
Ім’я Ліни Костенко вшановують не лише в України, і не тільки на планеті Земля. У 2015 році мала планета №290127 у Сонячній системі отримала ім’я Лінакостенко.
Була учасницею експедиції до Чорнобильської зони
У 2005 році вона взяла участь в експедиції до Чорнобильської зони, де займалась дослідженнями культури Полісся. Ця тема знайшла відображення і у її творчості.
Ліна Костенко в Чорнобильській зоні / Фото "Український тиждень"
Об'їздила всю Україну на "Запорожці"
Разом із чоловіком, відомим кінорежисером Василем Цвіркуновим, Ліна Костенко об’їздила всю Україну на їхньому "Запорожці".
Цвіркунов та Костенко / Архівне фото
Могла стати філософом
З юних років Костенко захоплювалася працями Дідро, Вольтера та Канта й навіть мріяла стати філософом. Однак через статус "дочки ворога народу" вона не могла вступити на філософський факультет Київського університету.
Отримала найвищу нагороду Франції
У 2022 році Ліна Костенко отримала найвищу нагороду Франції – Орден Почесного легіону. Поетеса присвятила його українським захисникам.
До слова, 13 березня українському поету та прозаїку Юрію Андруховичу виповнилося 65 років. Його біографія також сповнена цікавих моментів.