Лише заради цього мало не купив Marvel: якого супергероя мріяв зіграти Майкл Джексон

У 1990-х роках Майкл Джексон серйозно розглядав можливість придбання Marvel Comics. Його приваблювала не стільки ідея створення медіаімперії, скільки шанс особисто зіграти одного з героїв коміксів.

На той момент компанія переживала фінансову кризу й у 1996 році оголосила про банкрутство, що співак сприйняв як можливість для угоди, пише Koimoi.

Чому Майкл Джексон хотів купити Marvel?

Племінник артиста, Тадж Джексон, згодом розповів в інтерв'ю Popcorned Planet, що Джексон хотів співпрацювати зі Стеном Лі і, ймовірно, мріяв сам зіграти Людину-павука.

Приблизно тоді ж режисер Джеймс Кемерон написав сценарій фільму про Людину-павука, але Джексон, бажаючи контролювати проєкт, намагався викупити права. Коли йому повідомили, що персонаж не продається, артист нібито заявив, що тоді придбає всю компанію.

Майкл Джексон хотів виконати роль Людини-павука / Колаж 24 Каналу

Стен Лі пізніше підтверджував інтерес співака й припускав, що його захоплення Людиною-павуком походило від особистої ідентифікації, адже обох об'єднувало відчуття ізольованості та нерозуміння з боку суспільства.

Однак угоду так і не завершили. За словами Таджа, сторони просто "закрили" питання, не надавши конкретних деталей.

У підсумку, коли у 2002 році вийшов фільм "Людина-павук", головну роль отримав Тобі Магуайр, якому тоді було 26 років, тоді як Джексону – вже за 40.

Що відомо про сюжет фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"?

Як повдіомляє Gizmodo, події нового фільму розгортаються через чотири роки після попередньої частини. За цей час Пітер Паркер фактично зник як особистість для всіх навколо, однак Людина-павук і далі стоїть на захисті Нью-Йорка.

У синопсисі наголошується, що супергерой перебуває у найкращій формі, поки низка таємничих злочинів не затягує його у масштабну змову. Нове розслідування стане для нього найсерйознішим випробуванням і змусить зіткнутися з відлунням минулих рішень.

Чотирирічний часовий стрибок став несподіваним поворотом, адже раніше студія не конкретизувала, скільки часу минуло після фіналу попереднього фільму. Такий розрив відкриває простір для розвитку персонажів.

