"Пісня, під яку коти можуть танцювати": як Майкл Джексон допоміг Queen створити хіт

Пісня, яка стала однією з візитівок Queen, могла так і залишитися просто альбомною композицією. Але все змінив Майкл Джексон.

Саме він першим почув у "Another One Bites The Dust" потенціал хіта. Про це розповідає MJVibe.

Як Майкл Джексон допоміг Queen створити хіт?

Басист Queen Джон Дікон поділився історією створення хіта "Another One Bites The Dust". Він зазначив, що пісня могла б узагалі не стати синглом, якби не порада Майкла Джексона.

За словами Дікона, Джексон був прихильником гурту, регулярно відвідував їхні концерти й саме він наполіг на тому, щоб композицію випустили окремим релізом.

Queen – "Another One Bites the Dust": дивіться відео

Фредді Мерк'юрі також згадував, що значною мірою завдячує цій пісні Майклу Джексону.

Він був нашим шанувальником і другом і постійно повторював мені: "Фредді, тобі потрібна пісня, під яку коти можуть танцювати". Джон представив нам цей риф під час репетиції, і ми всі одразу згадали про Dicso, який був дуже популярним на той час. Ми допрацювали його, і коли він був готовий, відтворили його для Майкла,

– розповідав Мерк'юрі.

За словами фронтмена Queen, він зрозумів, що вони створили хіт, коли Джексон почав кивати головою в такт і заявив, що ця пісня очолить чарти. Зрештою він не прогадав і "Another One Bites The Dust" став хітом.

Що завадило Джексону та Мерк'юрі створити спільні хіти?

Як пише Biography, у 1983 році Мерк’юрі та Майкл Джексон дійсно розпочали спільну роботу над кількома піснями. За даними журналу Rolling Stone, вони спочатку мали увійти до майбутнього альбому "The Jacksons", хоча пізніше з'являлася інформація, що треки призначалися для альбому Queen "Hot Space". Деякі джерела стверджують, що планувався навіть альбом дуетів.

Незалежно від призначення, того року вони обидва працювали над демоверсіями трьох пісень у домашній студії Джексона: "There Must Be More to Life Than This", "State of Shock" і "Victory".

Це були чудові пісні, але проблема була в часі, оскільки ми обоє були дуже зайняті в той період,

– пізніше згадував Мерк'юрі у книзі "Мерк'юрі: інтимна біографія Фредді Мерк'юрі".

Мерк'юрі та Джексон працювали над спільними піснями / Фото GettyImages

Однак зайнятість була не єдиною перепоною. Менеджер Queen Джим "Маямі" Біч розповідав, що під час сесій отримав від Мерк"юрі панічний дзвінок у якому той просив "витягнути" його зі студії. На питання, чому, Мерк'юрі нібито відповів: "Тому що я записуюся з ламою. Майкл щодня приносить свою домашню ламу до студії, а я до цього зовсім не звик, мені це набридло, і я хочу вийти".

За даними інших джерел, Джексон був незадоволений тим, що Мерк'юрі вживав наркотики у його будинку.

